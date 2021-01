Previsão do Tempo no litoral de SP traz sol em todo fim de semana

Uma frente fria se afasta do litoral paulista nesta quinta-feira (14) dando a possibilidade de muito sol no fim de semana. A circulação de ventos níveis mais elevados da atmosfera vai continuar trazendo bastante ar quente úmido do Norte do Brasil e a previsão do tempo no litoral de São Paulo é de clima quente com chuva só no fim do dia.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia – Inmet, a previsão do tempo no litoral de SP terá uma máxima de 33° no litoral sul no sábado podendo chegar até 35° no domingo. Já no litoral norte, a máxima do fim de semana ficara entre 29° e 32°.

Veja a previsão do tempo no litoral de SP nas principais cidades

Litoral Sul (previsão do tempo no litoral)

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Bertioga:

Sábado, 16 – Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva isoladas. Mínima de 18° e máxima de 34°

Domingo, 17 -Muito sol e pancadas de chuva à tardezinha. Mínima de 19° e máxima de 35°

Guarujá

Sábado, 16 -Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva com trovoadas à tarde e à noite, Mínima de 24° e máxima de 34°

Domingo, 17 -Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 25° e máxima de 35°

Santos

Sábado, 16 – Sol com muitas nuvens e chuvas isoladas à noite. Há possibilidade de trovoadas também. Mínima de 21° e máxima de 35°

Domingo, 17 – Sol predominante. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21°e máxima de 36°

Praia Grande

Sábado, 16 – Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23° e máxima de 34°

Domingo, 17 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24° e máxima de 35°

Peruíbe

Sábado, 16 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva e trovoadas à tarde Mínima de 23° e máxima de 33°

Domingo, 17 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pode haver pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24° e máxima de 34°

Cananéia

Sábado, 16 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite. Mínima de 21° e máxima de 31°

Domingo, 17 -Sol e aumento de nuvens de manhã. Chuvas isoladas à tarde. Mínima de 24 e máxima de 34°

Litoral Norte

Ubatuba

Sábado, 16 – Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 19° e máxima de 33°

Domingo, 17 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Mínima de 19° e máxima de 30°

Caraguatatuba

Sábado, 16 – Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21° e máxima de 32°

Domingo, 17 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Mínima de 21° e máxima de 33°

São Sebastião

Sábado, 16 – Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva isoladas e possibilidade de trovoadas. Mínima de 22° e máxima de 33°

Domingo, 17 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22° e máxima de 34°

Ilhabela

Sábado, 16 – Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e trovoadas à noite. Mínima de 22° e máxima de 32°

Domingo, 17 – Sol com nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23° e máxima de 33°

Leia mais: