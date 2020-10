Previsão do tempo para este fim de semana será de chuva e calor

Segundo a meteorologia, o fim de semana pode ter chuvas a qualquer momento do dia em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em outras cidades da região Sudeste o índice aumenta, apesar das altas temperaturas.

Segundo a previsão do tempo para esse fim de semana (24 e 25), a cidade de São Paulo pode esperar por chuva a qualquer momento. Com chances de 90% durante o final de semana, o sol até chegará a aparecer, somente durante as manhãs dos dois dias e as temperaturas seguirão amenas: com mínima de 17º e máxima de 24º, neste sábado (24) e no domingo (25), mínima de 17} e máxima de 25º.

Previsão do Tempo em outras regiões do Estado

Já para quem está pensando em descer a serra neste fim de semana, pode encontrar um tempo mais quente, já que as máximas para os dois dias serão na casa dos 27º, mas o sol seguirá encoberto entre nuvens, o que pode ocasionar chuvas também a qualquer momento do final de semana. Já no interior do Estado de São Paulo, a previsão é de chuva para os dois dias, apesar da máxima chegar a 30º

Na Região Sudeste o risco de chuva é maior

Em outras cidades do Sudeste, como Rio de Janeiro, Vitória (Espírito Santo) e Belo Horizonte (Minas Gerais), o fim de semana será marcado por chuva e temperaturas amenas – 24º – no caso de Vitória e Belo Horizonte. A temperatura no Rio poderá chegar em 32º, apesar do risco eminente de chuvas.

Brisa do mar e calor podem gerar tempestades

No início desta semana, a cidade de São Paulo recebeu pancadas fortes de chuva e princípios de tempestade, o que gerou alagamentos e quedas de árvores por toda a cidade e também na região metropolitana. O motivo, ao qual pode se entender ainda para os próximos dias, é o encontro de altas temperaturas com a brisa do mar – que pode ocasionar em riscos de temporais a qualquer momento.