Previsão do tempo São Paulo: temperaturas caem a 13ºC

A temperatura na capital paulista vai cair a 13ºC e a umidade relativa do ar deve passar dos 80% com a chegada de uma frente fria a partir de terça-feira, dia 9 de novembro 2021. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet); veja a previsão do tempo São Paulo de de 9 a 11 de novembro.

Previsão do tempo São Paulo de 9 a 11 de novembro

O tempo começa a mudar no decorrer da próxima semana com aumento de nebulosidade e o retorno gradativo das condições de chuva.

Na terça-feira (09) o céu deve apresentar maior nebulosidade, o que impede a elevação mais significativa das temperaturas. Os termômetros variam entre mínimas de 16°C e máximas que não devem superar os 22°C. A propagação de áreas de instabilidade provoca chuvas com intensidade variando entre fraca e moderada, que devem se alternar com períodos de melhoria ao longo do dia.

Terça-feira, 9 de novembro

Temperatura máxima: 19°C

Temperatura mínima: 16°C

Umidade do ar: 90% a 100%

Quarta-feira, 10 de novembro

Temperatura máxima: 19°C

Temperatura mínima: 13°C

Umidade do ar: 80% a 100%

Quinta-feira, 11 de novembro

Temperatura máxima: 20°C

Temperatura mínima: 13°C

Umidade do ar: 60% a 100%

