Previsão do tempo SP: calor de 30ºC na terça e quarta-feira

Previsão do tempo SP – Os próximos dias seguem com sol e temperaturas elevadas em São Paulo na terça (13) e quarta-feira (14), com máxima de 30ºC e mínima de 15ºC. O sol também predomina ao longo do dia, mas a umidade fica mais elevada – pode chover durante à tarde e à noite nesses dias. A informação é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Previsão do tempo SP – 13 a 14/10

Na terça-feira (13) o sol favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros devem variar entre mínimas de 15ºC e máximas que podem chegar aos 30ºC, enquanto os índices de umidade devem atingir valores próximos aos 30%. No final da tarde a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, entretanto há condições apenas para chuvas rápidas e muito isoladas.

A quarta-feira (14) deve apresentar sol com poucas nuvens e temperaturas em elevação. As mínimas oscilam em torno dos 16°C, enquanto as máximas podem superar os 30°C. A umidade relativa do ar entra em declínio no período da tarde e deve atingir valores próximos aos 30%. No final do dia a chegada da brisa marítima causa aumento de nebulosidade, além de favorecer a ocorrência de chuvas na forma de pancadas isoladas.

Quando volta a chover em São Paulo?

Na quinta (15), a previsão do tempo SP aponta sol com muitas nuvens, e pancadas de chuvas à tarde. Máxima de 26ºC.

A sexta (16) deve ser nublada e há chances de chuva no fim da manha e na parte da noite. Os termômetros devem chegar aos 22ºc.

A previsão do tempo SP indica pancadas de chuva podem continuar no sábado (17).