Previsão do tempo SP: frente fria chega na capital neste sábado (3)

Além disso, durante o dia, a umidade do ar será de 40%, abaixo do 60% recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Neste sábado, com a chegada da frente fria os termômetros devem ficar entre a máxima de 27°C no início da madrugada e a mínima de 18°C está prevista para a noite.

No domingo, 04, o dia permanece nublado com possibilidade de garoa à tarde e à noite, em pontos isolados. Sendo assim, a chance de chuva forte é de 40%. Por outro lado, a umidade relativa do ar deve ficar entre 63% e 82%, ou seja, uma boa qualidade e acima do recomendado pela OMS.

Previsão do tempo SP no domingo (04/09)

Como foi o clima em SP na semana?

Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, setembro termina com 79,3% abaixo da esperado, 69,6mm. Ou seja, choveu apenas 20,7% da média.

O dia 22 foi o mais chuvoso do mês com 9,6mm. De toda a série histórica do CGE da Prefeitura de São Paulo, que compila informações sobre as chuvas na Capital paulista desde 1995, este foi o terceiro setembro mais seco.

“A persistência da massa de ar quente e seca, bloqueio atmosférico, ao longo do mês impediu com que as frentes frias chegassem com força ao estado de São Paulo, desviando-as para o oceano, por este motivo as chuvas foram escassas”, explica o meteorologista do CGE da Prefeitura de São Paulo, Thomaz Garcia.

Com relação as temperaturas, em setembro a média das mínimas eram de 15,1°C e a média das máximas eram de 25,6°C. Mas o mês registrou média mínima de 16,6°C e as máximas ficaram em 28,6°C ou seja, 1,5°C acima e 3°C acima respectivamente.

Previsão do tempo SP – O que é frente fria?

Frente fria é a passagem de uma massa de ar frio, em movimento ou estacionária. Em geral, o ar frio, relativamente denso, introduz-se sob o ar mais quente e menos denso, provocando uma queda rápida de temperatura junto ao solo, seguindo-se tempestades e também trovoadas.