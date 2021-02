Previsão do tempo SP: frente fria muda clima na capital

Previsão do tempo SP: a partir de quinta-feira, 25, uma frente fria em alto mar e a formação de uma área de baixa pressão na costa paulista mantém o tempo instável com potencial para chuva forte, principalmente entre as tardes e as noites na Capital e Grande São Paulo.

As informações são Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). A seguir, veja a previsão do tempo para o aniversário de São Paulo.

Frente fria em São Paulo a partir de quinta-feira, 25 de janeiro – Previsão do tempo SP

A previsão do tempo SP indica que a partir de quinta-feira (25) a cidade terá muitas nuvens e chuva em forma de pancadas generalizadas entre a tarde e a noite. Há potencial para rajadas de vento, formação de alagamentos e transbordamentos de pequenos rios e córregos. Os termômetros oscilam entre 20°C na madrugada e 27°C no início da tarde.

Mínima de 20°C

Máxima de 27°C

Sexta-feira, 26 de janeiro – Previsão do tempo SP

Na sexta-feira (26) o tempo instável continua. As chuvas mais significativas com potencial para formação de alagamentos são esperadas para a tarde e a noite. Atenção também para as áreas de encosta, pois o solo encharcado aumenta o risco de deslizamentos.

Mínima de 19°C

Máxima de 26°C

Quando vai esfriar em SP 2021?

De acordo com o “Mundo Educação”, as frentes de ar são um dos principais fatores que alteram o clima de um determinado continente ou região. Por definição, frentes de ar configuram um fenômeno climático resultante do encontro entre duas massas de ar. Geralmente, essas duas massas de ar possuem características e locais distintos. Costuma acontecer da seguinte forma: uma massa de ar quente advinda da zona intertropical (entre o Equador e os trópicos) encontra-se com uma massa de ar fria proveniente dos polos.

Esse encontro entre essas distintas massas de ar forma diversas frentes, cujas características vão depender do tipo de massa que prevalecerá nesse encontro, podendo surgir, assim, as frentes frias e as frentes quentes.

