Previsão do tempo SP indica final de semana de muita chuva; confira

A frente fria que chegou na capital paulista nesta quinta-feira (25/02) promete se estender no final de semana, segundo aponta a previsão do tempo SP. Formada na área de baixa pressão na costa paulista, ela vai manter o tempo instável com potencial de chuva a qualquer momento, mas principalmente a partir da tarde.

As informações são Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

Como fica o tempo no final de semana?

A sexta-feira (26) ainda deve apresentar precipitações durante a madrugada, mas que dão no decorrer da manhã. O sol aparece entre nuvens e os termômetros variam entre mínimas de 18ºC e máximas que podem superar os 26ºC. As chuvas voltam a ganhar força entre a tarde e à noite, com pancadas de até forte intensidade, rajadas de vento e potencial para alagamentos.

Sábado (27/02) – Previsão do tempo SP

No sábado, 27 de fevereiro, o tempo segue instável com as chuvas mais significativas concentradas no período da tarde. O sol aparece entre nuvens no decorrer do dia. O solo encharcado mantém elevado o risco de alagamentos e deslizamentos de terra.

Mínima de 18ºC

Máximas de 27ºC

Domingo (28/02) – Previsão do tempo SP

No domingo, 28 de fevereiro, último dia do mês, será de sol com muitas nuvens e a presença de pancadas de chuva desde o período da tarde, se estendendo até à noite. As informações são do Climatempo.

Mínima 20ºC

Máxima 27ºC

Frente fria em São Paulo

Segundo informa o portal Mundo Educação, as frentes de ar são um dos principais fatores que alteram o clima de um determinado continente ou região. Por definição, frentes de ar configuram um fenômeno climático resultante do encontro entre duas massas de ar. Geralmente, essas duas massas de ar possuem características e locais distintos.

Costuma acontecer da seguinte forma: uma massa de ar quente advinda da zona intertropical (entre o Equador e os trópicos) encontra-se com uma massa de ar fria proveniente dos polos. Esse encontro entre essas distintas massas de ar forma diversas frentes, cujas características vão depender do tipo de massa que prevalecerá nesse encontro, podendo surgir, assim, as frentes frias e as frentes quentes.