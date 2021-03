Previsão do tempo SP: chuva forte na segunda e terça-feira

Previsão do tempo SP para 8 e 9 de março – Após um final de semana de muita chuva e tempo fechado, a capital paulista terá uma brecha de sol no início da semana. As informações são das estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo. Confira abaixo como será o início da semana para os paulistanos.

Previsão do tempo SP

Apesar de os termômetros apresentarem uma melhora nos primeiros dias da semana, a condição para as pancadas de chuvas no período da tarde permanecerão. O sol vai aparecer timidamente, entre nuvens. Mas será o necessário para elevar a temperatura na região da capital e grande São Paulo.

Segunda-feira 08/03/2021 – no dia 8 de março, o sol vai aparecer ao longo do dia, mas principalmente no decorrer da manhã, em que a temperatura de eleva. As pancadas de chuvas isoladas retornam no período do final da tarde e começo da noite, segundo o CGE da Prefeitura de São Paulo.

Máxima 26ºC

Mínima 18ºC

Chuva: 90% de probabilidade

Terça-feira 09/03/2021 – a previsão do tempo SP indica, no dia 9 de março, sol entre nuvens vai favorecer o clima mais quente na capital paulista. Por isso, a temperatura deve aumentar no decorrer da manhã. O dia será um pouco mais quente do que o anterior. Ainda repetindo os mesmos padrões, a chuva deve voltar na grande São Paulo no final da tarde.

Máxima 27ºC

Mínima 18ºC

Chuva: 80% de probabilidade

Quarta-feira 10/03/2021 – Previsão de Tempo

Mínima 17°C

Máxima 28°C

Chuva: 5% de probabilidade

Quinta-feira 11/03/2021 – Previsão de Tempo

Mínima 17°C

Máxima 28°C

Chuva: 5% de probabilidade

Sexta-feira 12/03/2021 – Previsão de Tempo

Mínima 17°

Máxima 30°

Chuva: 5% de probabilidade

Vai chover em São Paulo?

Março é o mês em que o verão dá lugar para o outono, e com isso, o clima muda. Mas de fato as famosas “águas de março” vão fechar a temporada do verão 2021 com precipitação acima da média, que é de 176,0 mm.

As tempestades de chuva aumentam os riscos para a formação de zonas de alagamento na capital paulista, principalmente entre à tarde e à noite. Por isso, é importante ficar atento as zonas de risco para a formação de alagamento. Confira algumas medidas que a previsão do tempo SP separou da CGE da Prefeitura de São Paulo:

Evite transitar em ruas alagadas

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas.

