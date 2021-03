Previsão do tempo SP: temperatura cai em fim de semana de chuva

Previsão do tempo SP – Após uma semana de muita chuva e temperaturas mais amenas, a capital paulista terá um final de semana similar ao anterior. Segundo os meteorologistas do CGE da Prefeitura de São Paulo, o tempo não deve mudar nos próximos dias, e com isso, os paulistas que precisarem sair para fazer algum serviço essencial, por causa da nova fase vermelha, no final de semana, terão que levar guarda-chuva e um casaco.

Este final de semana terá tempo instável, podendo chover a qualquer momento do dia, segundo a previsão do tempo SP. De acordo com a CGE da Prefeitura de São Paulo, a instabilidade é reflexo de uma frente fria que vem do oceano. A condição de chuvas, de modo moderado e intenso, vão se concentrar principalmente no período da tarde.

Sábado (06/03/2021) – Previsão do tempo SP

No sábado, 6 de março, o sol retorna entre nuvens no decorrer da manhã, e os termômetros vão variar neste período, principalmente. As chuvas voltam a ganhar força entre a tarde e à noite, com pancadas de até forte intensidade, descargas elétricas e rajadas de vento na Grande São Paulo.

Máxima 25ºC

Mínima 20ºC

Domingo (07/03/2021) – Previsão do tempo SP

No domingo, 7 de março, a previsão do tempo sp indica que o tempo segue instável com as chuvas mais significativas concentradas no período da tarde. O sol aparece entre nuvens no decorrer do dia, e as temperaturas serão um pouco mais baixas em comparação ao dia anterior. Elas também vão variar ao longo do dia.

Máxima 24ºC

Mínima 19ºC

Como fica o clima em São Paulo em março?

O mês de março já é conhecido pela presença da chuva. As famosas “águas de março” vão fechar a temporada do verão 2021 com precipitação acima da média, que é de 176,0 mm. Em 2020, março registrou um deficit de chuva com apenas 86,0 mm de média.

Com o risco de pancadas de chuvas para os próximos dois dias, é preciso ficar atento aos riscos de alagamentos em pontos críticos da capital, principalmente ao fim da tarde e início da noite.

