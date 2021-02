Previsão do tempo SP: terça de carnaval tem calorão de 31ºC

A terça-feira de carnaval de São Paulo, 16 de fevereiro de 2021, tem promessa de altas temperaturas. Segundo meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Capital, os próximos dias seguem com sol, temperaturas em elevação e condições para pancadas de chuva no período das tardes. Veja a previsão do tempo SP completa:

Mesmo sem feriado, a semana de Carnaval será marcada por calor e temperaturas muito elevadas em todas as áreas paulistas. Nos próximos dias, os termômetros devem alcançar os 31ºC na região da capital, ainda com possibilidade para pancadas de chuva entre a tarde a noite que podem ser fortes.

Previsão do tempo SP – Terça-feira de Carnaval (16/02/2021)

De acordo com a previsão do tempo, na terça-feira, a temperatura máxima deve chegar a 31ºC, enquanto as mínimas oscilam em torno dos 20ºC.

Entre o final da tarde e o início da noite a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de chuvas na forma de pancadas isoladas.

Máxima de 31ºC

Mínima de 20ºC

Quarta-feira de cinza (17/02/2021)

A previsão do tempo SP na quarta-feira (17) indica que o clima não muda e segue com sol e temperaturas em rápida elevação no decorrer do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 20ºC e máximas que podem superar os 31ºC. Entre o final da tarde e o início da noite a nebulosidade aumenta e retornam as condições para pancadas isoladas de chuva.

Máxima de 31ºC

Mínima de 20ºC

