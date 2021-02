Previsão do tempo SP traz máxima de 31ºC e pancadas de chuva

O calor de verão está de volta na capital paulista. Segundo a previsão do tempo SP mostra, a semana será de sol, temperaturas elevados e altas condições para pancadas de chuvas no período do final da tarde e começo da noite. O típico clima de verão, estação mais quente do ano, vai marcar a semana em que seria comemorado o feriado de Carnaval.

Como fica o tempo nos próximos dias?

Conforme previsão dos meteorologistas do CGE da Prefeitura de São Paulo, as temperaturas dos próximos dias devem ser mais elevadas do que nesta segunda-feira, 15 de fevereiro. No entanto, a formação de nuvens vai se manter no período da tarde em toda a capital paulista, podendo, é claro, haver pancadas em regiões isoladas da cidade.

Terça-feira (16/02) – Previsão do tempo SP

A terça-feira deve apresentar sol e temperaturas em elevação. As mínimas oscilam em torno dos 20ºC, enquanto as máximas podem superar os 31ºC. Entre o final da tarde e o início da noite a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de chuvas na forma de pancadas isoladas.

Máxima de 31ºC

Mínima de 20ºC

Quarta-feira (17/02) – Previsão do tempo SP

Na quarta-feira de cinzas o tempo não muda e segue com sol e temperaturas em rápida elevação no decorrer do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 20ºC e máximas que podem superar os 31ºC. Entre o final da tarde e o início da noite a nebulosidade aumenta e retornam as condições para pancadas isoladas de chuva.

Máxima de 31ºC

Mínima de 20ºC

Quinta-feira (18/02) – Previsão do tempo SP

A quinta-feira, quando a semana se aproxima do fim, o céu terá um aumento de nuvens na parte da manhã, mas o sol se mantém até o final da tarde. De acordo com o Climatempo, as pancadas de chuvas aparecem no final da tarde, como nos dias anteriores. A porcentagem de umidade estará alta, em torno de 90%. Os termômetros estarão um pouco abaixo da média dos outros dias.

Máxima 29ºC

Mínima 19ºC

Sexta-feira (19/02)

O dia que marca a chegada do final de semana terá como principal característica meteorológica o sol com muitas nuvens. Assim como a quinta-feira, a umidade chegara em 90% na capital paulista. O calor intenso diminui um pouco em comparação aos dias anteriores, mas o clima típico de verão (calor e chuvas) vai se manter estável.

Máxima 28ºC

Mínima 20ºC