Previsão do tempo SP: última semana de fevereiro será quente

Previsão do tempo SP – A semana deve começar com altas temperaturas na capital paulista. Segundo a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE), os primeiros dias da última semana de fevereiro terão temperaturas altas e calor em São Paulo.

Contudo, a partir de quinta-feira, o tempo fica mais ameno na capital, e há possibilidade de chuva. Veja a previsão completa de segunda a sexta-feira (22/02 a 26/02).

Segunda-feira (22/01/2021) – Previsão do tempo SP

Assim como ocorreu no domingo (21), a segunda deve ser marcada por uma predominância de nuvens durante a manhã e sol e calor ao longo do dia. Entre o meio da tarde e o início da noite, a quantidade de nuvens aumenta, mas não há expectativa de chuva significativa. Caso chova, deve ser cerca de 5 mm.

Mínima: 19°C

Máxima: 28°C

Terça-feira (23/02/2021)

Já na terça-feira, o calor aumenta mais e as temperaturas sobem também. Durante a manhã, o tempo fica com sol, mas parcialmente nublado, com o aumento da formação de nuvens. Já à tarde e à noite há a previsão de pancadas de chuva. Deve chover 8 mm no dia.

Mínima: 19°C

Máxima: 31°C

Quarta-feira (24/02/2021) – Previsão do tempo SP

Na quarta-feira o dia segue parecido com os outros dois no começo da semana. A manhã deve ser de sol, com o aumento de nuvens gradual. A previsão é de pancadas de chuva durante a tarde e a noite também. Deve chover cerca de 25 mm no dia. Além disso, o calor segue na capital.

Mínima: 21°C

Máxima: 29°C

Quinta-feira (25/02/2021)

Já na quinta-feira as temperaturas começam a cair e o tempo fica mais ameno, com as máximas chegando apenas a 25°C. O dia amanhece com sol e algumas nuvens no céu. Deve haver chuvas rápidas durante todo o dia, inclusive à noite. Deve chover 15 mm no dia.

Mínima: 19°C

Máxima: 25°C

Sexta-feira (26/02/2021) – Previsão do tempo SP

Na sexta as temperaturas voltam a subir um pouco e o sol aparece. Durante a manhã e a tarde, o céu fica limpo e sem nuvens. A noite também a previsão é de tempo aberto e sem chuvas.

