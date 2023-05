Glória Groove e Iza se apresentam no Vale do Anhangabaú - Foto: Reprodução/Instagram/@gloriagroove/@iza

Programação da Virada Cultural 2023 no Vale do Anhangabaú atualizada

Programação da Virada Cultural 2023 no Vale do Anhangabaú atualizada

A programação Virada Cultural 2023 do Vale do Anhangabaú é a única que terá 24 horas de shows. Gloria Groove, Alceu Valença, Baiana System e Iza são alguns dos nomes que se apresentam gratuitamente no centro da cidade neste sábado e domingo, 27 e 28 de maio.

Shows da Virada Cultural 2023 no Vale do Anhangabaú

O palco do Vale do Anhangabaú está localizado no Centro Histórico de São Paulo. O público pode descer na estação Anhangabaú, da linha 3- Vermelha do Metrô. Também será montado um palco na Avenida São João.

27 de maio, sábado | Virada Cultural

18h – Gloria Groove

20h30 – Baiana System

22h – Josyara

23h – Dread Mar I

28 de maio, domingo | Virada Cultural

9h30 – Banda da PM + Daniela Araújo

11h30 – Homenagem Rita Lee por Beto Lee com Paula Lima

12h30 – Filhos da Bahia convida Carlinhos Brown, Reinaldinho e Tonho Matéria

16h – Alceu Valença

18h30 – Iza

Palco São João

27 de maio, sábado | Virada Cultural

19h30 – Amanda Magalhães

28 de maio, domingo | Virada Cultural

3h – TONYYYMON

10h30 – Billy Saga

12h30 – Só Vendo para Crer

15h – Arquétipo Rafa

17h30 – Gavi

Veja: Vai ter Virada Cultural na Paulista? Veja a programação de 2023

Programação do SESC no centro

A maioria das unidades do SESC que vão receber atrações também estão localizadas no centro. Para ter acesso aos eventos, porém, é necessário fazer a retirada antecipada de ingressos.

A retirada acontece a partir das 12h do sábado, dia 27 de maio, no site do SESC São Paulo. Quem optar por pegar os ingressos pessoalmente, terá que comparecer a uma das unidades a partir das 16h do sábado. As entradas são limitadas e estão sujeitas à disponibilidade.

27 de maio, sábado

SESC 24 de Maio

18h – Alessandra Leão e Sapopemba

19h30 – Manada

SESC Belenzinho

18h – DJ CecYza (Peru)

19h – Mariachi Reyes Azteca (México)

20h30 – Quimbará

21h30 – Raíces de América

SESC Avenida Paulista

18h30 – DJ Bia Sankofa

19h30 – MC Luanna

21h30 – Discopédia

22h30 – Quebrada Queer

23h – DJ Bia Sankofa

SESC Bom Retiro

19h – Bruna Caram

22h – Felipe Cordeiro. Part. Siba

SESC Consolação

20h – Céu

28 de maio, domingo | Virada Cultural

SESC Avenida Paulista

0h – Discopédia

17h30 – Quebrada Queer

SESC Consolação

15h – Céu

18h – Céu

SESC 24 de Maio

16h – As Obscênicas

SESC Belenzinho