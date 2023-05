Vai ter Virada Cultural na Paulista? Veja a programação de 2023

A Virada Cultural acontece neste final de semana, 26 e 27 de maio, em doze palcos espalhados por toda a capital, além das unidades do SESC, o Centro de Tradições Nordestinas (CTN), a UNIBES Cultural, entre outros. Apesar de ser um dos principais pontos da cidade, a Av. Paulista não recebe shows abertos. A avenida, no entanto, terá algumas apresentações no SESC Avenida Paulista.

Onde vai ser a Virada Cultural?

A Virada Cultura de 2o23 não terá palco na Paulista, mas o SESC Avenida Paulista terá programação especial nos dois dias de evento, 27 e 28 de maio.

O público que quiser comparecer aos shows e apresentações no SESC precisa retirar os ingressos antecipadamente pelo site do SESC São Paulo, a partir das 12h do sábado, dia 27 de maio. Haverá também retirada presencial nas bilheterias das unidades do Sesc a partir das 16h do sábado. As entradas são limitadas e estão sujeitas à disponibilidade (https://www.sescsp.org.br/).

Para as exibições do CineSesc, a retirada de ingressos é somente presencial, a partir das 16h do dia 27, na bilheteria da unidade.

Programação do SESC Avenida Paulista: 27 de maio, sábado

18h – Bate-papo: Break e o direito à cidade. Com Marcelinho Back Spin, Miwa Kozuma, Rooney O Guardião e Sharylaine. Mediação: Maurício Nunes.

18h30 – DJ Bia Sankofa

19h30 – MC Luanna

21h – Sarau Slam do Corpo

21h30 – Discopédia

22h30 – Quebrada Queer

23h – DJ Bia Sankofa

28 de maio, domingo

12h – Circo Caravana Leste com Exército Contra Nada

14h30 – Sarau Slam do Corpo

16h – Circo Caravana Leste com Exército Contra Nada

17h30 – Quebrada Queer

Endereço: Avenida Paulista, 119, Bela Vista, São Paulo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sesc Avenida Paulista (@sescavpaulista)

Vai ter show na Avenida Paulista?

Não haverá palcos montados na Avenida Paulista ou em seu entorno. O mais próximo está localizado no Vale do Anhangabaú, no Centro.

A programação da Virada Cultural contempla os bairros do Butantã (Zona Oeste), Brasilândia (Zona Norte), Parada Inglesa (Zona Norte), Campo Limpo (Zona Sul), M’Boi Mirim (Zona Sul), Capela do Socorro (Zona Sul), Parelheiros (Zona Sul), Heliópolis (Zona Sul), São Miguel Paulista (Zona Leste), Itaquera (Zona Leste), Cidade Tiradentes (Zona Leste) e Vale do Anhangabaú e seu entorno (Centro).

Todos os horários e locais dos shows estão disponíveis no site oficial da Virada Cultural (https://viradacultural.prefeitura.sp.gov.br/).

VEJA: Museu do Ipiranga: ingresso, horários e nova programação