Programação Virada Cultural 2023 Capela do Socorro: shows e horários

O samba está garantido na programação Virada Cultural 2023 na Capela do Socorro, Zona Sul da cidade de São Paulo. Xanddy Harmonia, Jorge Aragão e outros artistas agitam o palco do evento neste final de semana, 27 e 28 de maio. Programação também conta com Zé Vaqueiro.

Shows da Virada Cultural 2023 Capela do Socorro

O palco da Capela do Socorro está localizado na Av. Atlântica, 2450. A estação mais próxima é a Jurubatuba, da linha 9-Esmeralda da CPTM, que está a 4.5 quilômetros do local. O público pode usar linhas de ônibus ou carro para chegar até o show.

Os shows no palco Capela do Socorro não acontecerão durante 24 horas. O único local que recebe programação ininterrupta é o Vale do Anhangabaú, no centro. Na Zona Sul, as apresentações serão encerradas no sábado após a apresentação de Xanddy Harmonia e retornam no domingo a partir das 13h.

Até agora, a SP Trans ainda não divulgou possíveis interdições e alterações nas linhas de ônibus.

27 de maio, sábado

17h – Baile do Simonal com Claudio Zoli, Serjão Loroza e Sandra de Sá

21h – Xanddy Harmonia

28 de maio, domingo

13h – Banda Dominus

15h – Jorge Aragão

17h – Zé Vaqueiro

O que é a Virada Cultural?

A Virada Cultural é um evento promovido pela Prefeitura de São Paulo há quase 20 anos que proporciona cultura e lazer gratuitamente durante 24 horas.

Os paulistanos podem aproveitar shows musicais, exposições de arte e história, teatro, circo, entre outras atrações gratuitamente. Além dos shows nas ruas e avenidas, também são realizados eventos nas unidades do SESC espelhados pela capital paulista, no Centro de Tradições Nordestinas, entre outros. A programação completa da Virada Cultural está disponível no site oficial do evento (https://viradacultural.prefeitura.sp.gov.br/).

A prefeitura revelou ter investido R$ 40 milhões no evento deste ano. O retorno esperado é de R$400 milhões e espera-se que 4 milhões de pessoas compareçam ao evento.

Veja: Em 2023, Corpus Christi é feriado em SP ou ponto facultativo?