Programação Virada Cultural 2023: veja os shows e a divisão por palco

A programação da Virada Cultural 2023 conta com shows de Marina Sena, Baiana System, Karol Conká, Alceu Valença e mais 500 atrações entre os dias 27 e 28 de maio, espalhadas em 12 palcos na cidade de São Paulo. Todos os eventos são gratuitos.

Quando serão os shows da Virada Cultural?

Os shows da Virada Cultural 2023 começam às 17h de sábado e seguem até 22h de domingo. Neste ano, apenas o palco do Vale do Anhangabaú contará com apresentações durante 24 horas - os demais serão interrompidos às 22h e retornam às 9h.

Também haverá três palcos a mais do que no ano passado, totalizando 12 arenas espalhadas pela cidade. Os shows serão realizados nos bairros Capela do Socorro, Campo Limpo, Heliópolis, M'Boi Mirim e Parelheiros na Zona Sul; Brasilândia e Parada Inglesa na Zona Norte; Cidade Tiradentes, Itaquera e São Miguel Paulista na Zona Leste; Butantã na Zona Oeste; Vale do Anhangabaú e seu entorno no Centro.

Além das arenas, o Sesc São Paulo também vão receber apresentações ao longo do final de semana. Estão incluídos na programação as unidades do Bom Retiro, Consolação, Interlagos, Ipiranga, Itaquera, Pinheiros, Pompeia e Santo Amaro.

Entre as 500 atrações que se apresentam, estão grandes nomes da música brasileira. Toda programação está disponível no site da Virada Cultural 2023: http://viradacultural.prefeitura.sp.gov.br/. Os destaques são:

Karol Conká

Data e horário: ainda serem anunciados

Onde: Capela do Socorro

Tierry

Data e horário: ainda serem anunciados

Onde: Heliópolis

Dilsinho

Data e horário: 28/05, às 17h

Onde: Arena São Miguel Paulista.

Baiana System

Data e horário: 27/05, às 20:30

Onde: Centro

Supla

Data e horário: ainda serem anunciados

Onde: Arena Butantã

Alceu Valença

Data e horário: 28/05, às 15h

Onde: Centro

Anavitória

Data e horário: 28/05, às 15h

Onde: Arena Butantã

Pixote

Data e horário: 28/05, às 17h

Onde: Arena Cidade Tiradentes

Tom Zé

Data e horário: 27/05, às 17h

Onde: Centro Cultural Tendal da Lapa

Marina Sena

Data e horário: 28/05, às 17h

Onde: Arena Butantã

Psirico

Data e horário: 27/05, às 19:00

Onde: Arena São Miguel Paulista

Vem aí a Virada Cultural 2023, a Virada do Pertencimento! Vem curtir 24 horas de música, arte, teatro, tecnologia e muito mais na maior arena do mundo: a Cidade de São Paulo. pic.twitter.com/kZ331887PN — Cidade de São Paulo (@prefsp) May 16, 2023

Veja: Quando é o próximo feriado em SP em 2023?

Endereços das Arenas

Brasilândia - Inajar

Av. Inajar de Souza, 2298 – Limão

Butantã

Av. Eliseu de Almeida, altura nº 3307 até o nº 3893 - Instituto de Previdência

Campo Limpo

Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30 - Jardim Bom Refúgio

Capela do Socorro

Av. Atlântica, 2450 - Jardim Três Marias

Cidade Tiradentes

R. Inácio Monteiro, 6900 - Jardim São Paulo

Heliópolis

PALCO 1: Av. Almirante Delamare, nº 509 |

PALCO 2: Cel. Silva Castro, 154-206 - Vila Heliópolis

Itaquera

Av Nagib Farah Maluf, s/n, Itaquera

M'boi Mirim

Av Luiz Gushiken, 50 Chácara Santana

Parada Inglesa

Av. Luiz Dumont Villares, altura do nº 1400 - Parada Inglesa

Parelheiros

Rua Teresinha do prado de Oliveira, 100 - Jardim Nova Parelheiros

São Miguel

Av. Deputado Dr. José Aristodemo Pinotti, 20, São Miguel Paulista

Vale do Anhangabaú

Anhangabaú - Centro Histórico de São Paulo

Veja: Novo salário mínimo paulista 2023: quando começa a valer em SP?

Como ir para a Virada Cultural?

As estações Anhangabaú e São Bento do Metrô, no Centro, funcionarão durante 24 horas para a entrada e saída do público. As demais estações vão estar abertas somente para saída fora do horário de funcionamento padrão, conforme divulgado pela Prefeitura de São Paulo.

A prefeitura espera um público de 4 milhões de pessoas. Espera-se retorno de R$ 400 milhões para a cidade e criação de 1800 postos de trabalho. O investimento é de R$ 40 milhões.

Já em relação a segurança, o prefeito Ricardo Nunes afirmou que a prefeitura firmou uma parceria com o Governo do Estado e contratou seguranças particulares. “Temos uma parceria com o Governo do Estado, por meio da Polícia Militar. O trabalho é integrado com eles, a Polícia Civil e nossa Guarda Civil Metropolitana”, explicou.