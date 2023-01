Programe-se! Próximo feriado em São Paulo em 2023 será em janeiro

Dia 25 de janeiro de 2023, quarta-feira, é aniversário da capital do Estado de São Paulo, data em que a metrópole completa 469 anos de história. A prefeitura já divulgou uma programação.

História do aniversário de São Paulo

O feriado existe porque foi nesta data que foi fundado o Colégio dos Jesuítas, chamado também de Pateo do Collegio, um espaço destinado a ser uma instituição de educação e formação dos indígenas que precisavam se adequar ao estilo de vida dos jesuítas em 1554.

O colégio fica no centro da cidade, entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú, e foi o ponto de partida para o crescimento da região que logo se tornou uma vila e, anos depois, transformou-se em cidade. Doze padres participaram do início dessa história, entre eles, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta.

A folga devido a data comemorativa, no entanto, é válida somente para moradores da capital, já que é uma comemoração municipal.

Quais são as atrações do feriado do aniversário de SP?

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, estão programados diversos shows, peças de teatros, entre outras atividades culturais, que ocuparão os espaços públicos da cidade. O Pateo do Collegio é um dos atrativos mais especiais para se visitar nesta data.

Outra tradicional atração é o Troféu Cidade São Paulo, que chega à sua 24ª edição neste ano. A corrida acontece no dia 25, com largada às 7h. O ponto inicial da corrida será o obelisco do Parque Ibirapuera.

Antes disso, às 6h45 inicia o aquecimento e alongamento dos participantes, com largada da Corrida Especial às 6h50 e largada da corrida de 10km e caminhada de 6,1km às 7h. A previsão é que às 8h15 comece o cerimonial de premiação.

Informações completas sobre a prova, inscrições e valores podem ser conferidas no site oficial da corrida.

Como aproveitar o feriado?

Como o dia 25 de janeiro cairá em uma quarta-feira neste ano, emendar o feriado e fazer uma viagem não será possível para a maior parte dos paulistanos. Por isso, vale a pena se programar para aproveitar a data curtindo a cidade. Sem trânsito e com muitos espaços públicos abertos, é possível ter tempo para conhecer lugares que, devido à correria da rotina, não é possível visitar com calma.

Uma boa pedida também é aproveitar os parques e praças, assim como passear pela Avenida Paulista, que fica fechada para veículos nessas datas. A Paulista, inclusive, “guarda” um espaço que é uma ótima opção de visitação no feriado. A Casa das Rosas fica no início da via, no número 37, e é dedicada a uma diversidade de manifestações culturais. Construído em 1935, o casarão foi erguido na época em que a região da Paulista era o endereço de homens poderosos, os grandes senhores do café. Aos feriados, a Casa das Rosas fica aberta das 10h às 18h. A entrada é gratuita.

Outra opção gratuita para aproveitar no dia 25 de janeiro, e que também fica na Avenida Paulista, número 52, é a Japan House. O espaço é o primeiro centro cultural do mundo focado na cultura nipônica de São Paulo. A casa reúne manifestações culturais contemporâneas, mas também mostra as raízes e tradições japonesas. No local ainda é possível conferir a gastronomia oriental no restaurante da casa, exposições e oficinas, além de uma loja onde o visitante pode adquirir souvenirs. O espaço ainda abriga uma vasta biblioteca. As visitações podem ser feitas das das 10h às 18h.

