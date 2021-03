Prorrogação fase emergencial SP até dia 11; veja as mudanças

Com objetivo de frear o número de casos e mortes por Covid-19, o Governo de São Paulo anunciou a prorrogação da fase emergencial em São Paulo até o dia 11 de abril. A medida é válida para todas as cidades do estado. O estado segue com medidas rígidas de restrição de circulação e atividades desde a metade do mês de março

A fase emergencial em São Paulo abrange os 645 municípios do estado e determina toque de recolher todos os dias, entre 20 horas e 5 horas. Dentre as principais proibições estão o impedimento de acesso a parques e praias, qualquer tipo de aglomeração de pessoas. O governo reforçou que o uso de máscara de proteção deve ser intensificado.

“Em virtude dos números da pandemia e da insistência do crescimento da pandemia, apesar de todas as medidas adotadas, o Governo de São Paulo prorroga até o dia 11 de abril a fase emergencial”, afirmou o Vice-Governador e Secretário de Governo Rodrigo Garcia.

Fase emergencial vai até quando?

A nova fase emergencial em São Paulo dura até 11 de abril. O objetivo do governo estadual é reduzir a sobrecarga em hospitais públicos e particulares.

Para evitar aglomerações no transporte público, segue o escalonamento de horários de entrada de trabalhadores de atividades essenciais.

Os horários indicados são das 5h às 7h para entrada e das 14h às 16h para saída de profissionais da indústria. Entrada das 7h às 9h e saída das 16h às 18h para os de serviços. E entrada das 9h às 11h e saída das 18h às 20h para os do comércio.

De acordo com o governo, a fiscalização contra aglomerações e eventos clandestinos continua com ações intensificadas na fase emergencial.

O que não funciona na fase emergencial?

A nova fase emergencial em São Paulo aumenta as restrições de algumas atividades comerciais que estavam autorizadas na etapa vermelha do Plano São Paulo.

Desta forma, ficam proibidas ainda as retiradas presenciais de produtos em restaurantes e lanchonetes, o atendimento presencial em lojas de material de construção, as celebrações religiosas coletivas e atividades esportivas em grupo.

O sistema de drive thru para as lojas e restaurantes está permitido somente entre 5 horas e 20 horas. O comerciantes podem entregar também por delivery durante a fase emergencial.

Os supermercados, mercearias e padarias podem funcionar, por serem serviços essenciais. No entanto, o consumo de bebidas e alimentos nos locais está proibido.

As escolas de toda a rede estadual seguem fechadas. A abertura das unidades só será feita para a distribuição de merenda a alunos carentes e entrega de materiais com agendamento prévio.

As atividades administrativas não essenciais do serviço público e também na iniciativa privada não podem realizar trabalho presencial. O governo aconselha as empresas a realizarem home office durante a fase emergencial.