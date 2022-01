Contando os dias para o próximo feriado? Neste ano, há nove folgas previstas no calendário do paulista. Mas quando será o próximo feriado em São Paulo em 2022 e quais serão os feriadões com possibilidade de emendar a folga com o fim de semana, o leitor confere logo abaixo.

Próximo feriado em São Paulo em 2022 será em abril

O próximo feriado em São Paulo em 2022 será na Paixão de Cristo, ou sexta-feira Santa, em abril. Devido à antecipação de alguns feriados no ano passado para a criação de um “megaferiado”, o calendário da capital paulista sofreu alterações significativas em 2022. Por isso, o aniversário da cidade por exemplo, que normalmente é um feriado municipal, virou ponto facultativo.

Além disso, o Dia da Consciência Negra, em novembro, também foi antecipado. Por conta dessas duas alterações, a capital paulista não terá nenhum feriado municipal este ano. Os paulistanos terão como opção para descansar ou viajar somente nas datas oficiais do estado e do país.

O Carnaval é considerado ponto facultativo em São Paulo. Sendo assim, o próximo feriado em São Paulo em 2022 será somente na sexta-feira Santa, dia 15 de abril. Em relação aos feriados prolongados, além da sexta-feira Santa, serão apenas dois: Tiradentes e Proclamação da República.

Carnaval

Embora seja uma data em que comumente o trabalhador está de folga, a terça-feira de Carnaval não é oficialmente um feriado nacional. Em algumas cidades brasileiras, a data é considerada feriado local ou estadual. No entanto, em São Paulo, o dia 1º de março é um ponto facultativo, o que faz com que a liberação dos funcionários por parte das empresas seja opcional.

Sexta-feira Santa – próximo feriado em São Paulo em 2022

Esse será o próximo feriado em São Paulo em 2022. Ao contrário do Carnaval, a sexta-feira Santa, que antecede o domingo de Páscoa, é um feriado nacional. Este ano, a Paixão de Cristo será um dos poucos feriados em que será possível emendar para um descanso prolongado.

Tiradentes

O dia 21 de abril, Dia de Tiradentes, também é feriado nacional. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, inclusive, os desfiles das escolas de samba que seriam realizados no Carnaval, foram transferidos para o feriado prolongado de Tiradentes. Este ano, a data cairá numa quinta-feira e, por isso, boa parte dos trabalhadores poderá emendar com o fim de semana.

Dia do Trabalho

Este ano, o feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio, cairá no domingo. No entanto, esta data é considerada feriado nacional, além de ser celebrada também em outros países do mundo, como os localizados na América do Sul, o México, vários países da Europa Ocidental, Índia, China e países da África.

Corpus Christi

Normalmente, Corpus Christi também é uma data em que os trabalhadores costumam parar. No entanto, a data não é oficialmente um feriado nacional e sim ponto facultativo, embora muitas cidades celebrem como feriado. Em São Paulo, no entanto, o feriado do dia 16 de junho foi antecipado em 2021. Somente empresas que não aderiram ao “megaferiado” devem fechar neste dia.

Revolução Constitucionalista

O feriado do dia 9 de julho é exclusivo para quem mora no estado de São Paulo, já que se trata de uma data comemorativa estadual. O feriado está mantido, mas a má notícia é que, este ano, a data cairá num sábado, o que não deixará ser feriado prolongado.

Dia da Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados

7 de setembro (Independência do Brasil) também é um feriado nacional, bem como o Dia de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro). Mas este ano, os brasileiros não poderão emendar essas datas porque todas cairão na quarta-feira.

Proclamação da República

Mais um feriado nacional em que alguns trabalhadores poderão emendar será a Proclamação da República, em 15 de novembro. Empresas e repartições que trabalham com o sistema de banco de horas podem permitir a folga na segunda-feira, mas isso não é uma regra.

Natal – próximo feriado em São Paulo depois da Proclamação da República em 2022

Depois da Proclamação da República, o próximo feriado oficial em São Paulo será somente no Natal, que cairá no domingo em 2022. A véspera é considerada ponto facultativo a partir das 14h, o que pode aliviar um pouco os brasileiros que trabalham no fim de semana.

Diferença feriado e ponto facultativo

Qual a diferença entre ponto facultativo e feriado? A diferença é que o feriado trata de uma data que consta nos calendários nacionais, estaduais e municipais, e torna obrigatória a liberação de serviço no dia respectivo. Os feriados federais, por exemplo, são publicados no Diário Oficial da União. Já o ponto facultativo é aquele que é opcional para as empresas do setor privado.

Veja também os feriados no Brasil em 2022