Quando vai ser a inauguração da árvore de Natal do Ibirapuera em 2021?

A tradicional árvore de Natal do Ibirapuera será inaugurada no sábado, 4 de dezembro de 2021, no gramado do lago. Com o mote “Natal no Parque Ibirapuera: a festa da natureza”, a proposta é dar uma nova vida aos bichos, insetos e flores existentes no Parque, por meio de uma história mágica e emocionante focada na importância da conservação ambiental.

As informações são da Urbia, responsável pela administração do Parque Ibirapuera,

O público poderá assistir, todos os dias do mês de dezembro, a um espetáculo de som e luz no lago, repleto de elementos mágicos. Uma projeção holográfica na fonte do lago criará efeitos mágicos que simulam animais e objetos que poderão ser visualizados de dentro do Parque, em qualquer ponto da grande margem de 1,5 km – dessa forma evita-se aglomerações. Serão colocadas esculturas iluminadas nos formatos de flores, paltas aquáticas e borboletas, com alturas que variam entre dois ou três metros, por toda a superfície do lago.

A celebração também contará com um circuito formado por árvores natalinas que ficarão expostas ao redor do lago, e completam a decoração se tornando elementos presentes no show de luzes.

Serão instalados QR Codes nas peças expostas e, ao direcionar a câmera do celular, o visitante terá acesso à fábula de aventura encantada sobre a fauna e flora do Parque. Mensagens de esperança e de positividade também ficarão expostas em diferentes pontos do Parque. Um aplicativo possibilitará alterar a cor da iluminação das palavras para as fotos em frente aos painéis. Posteriormente, os registros poderão ser enviados para a organização do evento para serem projetados por uma noite na fonte do lago.

A inauguração da primeira árvore de natal do parque foi em 2002. O modelo tinha 50 metros de altura.

Quando: de 4 de dezembro a 6 de janeiro, a partir das 19h30

Funcionamento: diariamente

Valor: Gratuito

