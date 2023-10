Greve em SP - Os funcionários da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizam nesta terça-feira, dia 3 de outubro, uma a paralisação unificada em protesto a privatização dos serviços e para reivindicar melhores condições de trabalho. Mas que horas acaba a greve do metrô de SP hoje?

Greve do metrô de SP termina hoje

A greve do metrô de São começou às 00h de terça-feira e tem previsão de acabar às 23h59 de hoje, somando 24 horas de paralisação. O mesmo vale para os trens da CPTM e funcionários da Sabesp.

Até lá, seguem sem funcionar as linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata e os ramais de trens 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

As linhas que seguem em funcionamento - aquelas administradas pela iniciativa privada - são: 4-amarela, 5-lilás, 8-diamante e 9-esmeralda. Os ramais 8-Diamante e 9-Esmeralda também seguem operando normalmente pelo mesmo motivo.

É possível acompanhar aqui em tempo real. As estações de metrô de São Paulo funcionam das 4h40 à meia-noite (horário de Brasília).

LINHAS DO METRÔ DE SÃO PAULO

- Linha 1 Azul: Não tem operação

- Linha 2 Verde: Operação Não tem operação

- Linha 3 Vermelha: Operação Não tem operação

- Linha 15 Prata: Operação Não tem operação

- Linha 4 Amarela: Operação Normal

- Linha 5 Lilás: Operação Normal

- Linha 8 – Diamante - Operação Normal

- Linha 9 – Esmeralda - Operação Normal

LINHAS TREM DE SÃO PAULO

- Linha 7 – Rubi: conecta a Região Central da Capital com Jundiaí - Não tem operação

- Linha 8 – Diamante: conecta a Zona Oeste de SP com Itapevi - Normal

- Linha 9 – Esmeralda: conecta Osasco ao Grajaú - Normal

- Linha 10 – Turquesa: liga a Região Sul da Capital com Rio Grande da Serra - Não tem operação

- Linha 11 – Coral: liga a Região Central à Mogi das Cruzes - Não tem operação

- Linha 12 – Safira: conecta a Região Leste com Poá - Não tem operação

- Linha 13 – Jade: dá acesso direto ao Aeroporto de Guarulhos, saindo do Centro de SP - Não tem operação

Veja: Greve do metrô SP quais linhas não vão funcionar

Ponto facultativo em São Paulo

A Prefeitura da cidade de São Paulo decretou ponto facultativo na terça-feira, 3 de outubro, suspendeu o rodízio de carros e planeja uma operação especial dos ônibus por causa da greve do metrô, que será iniciada a meia-noite. A paralisação deve durar 24 horas, além de atingir 13 linhas - incluindo a CPTM.

Apesar do ponto facultativo, alguns serviços essenciais vão funcionar normalmente na terça, como escolas e creches, unidades de saúde, serviços de segurança urbana, de assistência social, do serviço funerário, além de outras unidades cujas atividades não possam sofrer descontinuidade.

O fornecimento de água da cidade de São Paulo ocorrerá normalmente, assim como os atendimentos emergenciais a escolas, creches e hospitais. Trabalhadores da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo garantiram que as equipes de emergência estarão a postos.