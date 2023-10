Greve do metrô SP: quais linhas não funcionam na terça, dia 3

Com greve do metrô, dia 3 de outubro será ponto facultativo em SP

Com a greve do metrô de SP nesta terça-feira, 3, pelo menos 13 linhas do metrô e CPTM não vão funcionar normalmente. A paralisação dos funcionários foi aprovada após reunião da categoria e pode durar até 24 horas. Por causa disso, o município informou que 100% da frota de ônibus estará em operação.

Greve do Metrô em São Paulo quais linhas

A partir da meia-noite de terça-feira, as linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata não vão operar. Já os ramais 4-amarela, 5-lilás, 8-diamante e 9-esmeralda vão funcionar normalmente em meio à greve, isso porque essas linhas são administradas pela iniciativa privada.

A Justiça do Trabalho em São Paulo determinou que, em caso de greve que, apesar da greve, a operação do metrô tenha 100% do efetivo em horários de pico e 80% nos demais períodos, com multa diária de R$ 500 mil em caso de descumprimento. Com isso, é esperado que entre 4h e 10h e entre 16h e 21h seja possível utilizar o transporte.

LINHAS DO METRÔ DE SÃO PAULO

- Linha 1 Azul: Operação Greve

- Linha 2 Verde: Operação Greve

- Linha 3 Vermelha: Operação Greve

- Linha 15 Prata: Operação Greve

- Linha 4 Amarela: Operação Normal

- Linha 5 Lilás: Operação Normal

- Linha 8 – Diamante - Operação Normal

- Linha 9 – Esmeralda - Operação Normal

Em consulta realizada às 20h desta segunda-feira, todas as linhas do metrô seguiam funcionando. É possível acompanhar aqui em tempo real. As estações de metrô de São Paulo funcionam das 4h40 à meia-noite (horário de Brasília).

Greve afeta trens da CPTM

Os trens da CPTM com linhas não privatizadas também vão parar no dia 3 de outubro; são elas: 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

Como não são administradas pela gestão pública, as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda seguirão operando normalmente.

Das linhas operadas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a 11-Coral, que passa por quatro cidades, é a mais movimentada atualmente.

LINHAS TREM DE SÃO PAULO

- Linha 7 – Rubi: conecta a Região Central da Capital com Jundiaí - Greve

- Linha 8 – Diamante: conecta a Zona Oeste de SP com Itapevi - Normal

- Linha 9 – Esmeralda: conecta Osasco ao Grajaú - Normal

- Linha 10 – Turquesa: liga a Região Sul da Capital com Rio Grande da Serra - Greve

- Linha 11 – Coral: liga a Região Central à Mogi das Cruzes - Greve

- Linha 12 – Safira: conecta a Região Leste com Poá - Greve

- Linha 13 – Jade: dá acesso direto ao Aeroporto de Guarulhos, saindo do Centro de SP - Greve

Rodízio de carros

Por causa da greve, outra mudança aplicada para essa terça é a suspensão do rodízio de veículos. A programação volta ao normal no dia 4 de outubro, quarta-feira, das 7h às 10h e das 17h às 20h. Após esse período, quem descumprir a lei pode ser multado em até R$ 130,16.

Finais 1 e 2: das 7h às 10h e das 17h às 20h de segunda-feira

Finais 3 e 4: das 7h às 10h e das 17h às 20h de terça-feira

Finais 5 e 6: das 7h às 10h e das 17h às 20h de quarta-feira

Finais 7 e 8: das 7h às 10h e das 17h às 20h de quinta-feira

Finais 9 e 0: das 7h às 10h e das 17h às 20h na sexta-feira

