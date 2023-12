Que horas acende a árvore de Natal do Ibirapuera?

Árvore de Natal do Ibirapuera já está aberta para a visitação do público - Foto: Divulgação/Nubank

O show de luzes da árvore de Natal do Ibirapuera já começou e segue até o dia 6 de janeiro. O público poderá ver a decoração acessa, além de participar de atividades como a Casa do Papai Noel e adquirir lembrancinhas. O bom velhinho também está presente nos finais de semana para tirar fotos com as crianças. Confira a programação!

Programação da árvore de Natal do Ibirapuera 2023/2024

Neste ano, as luzes da árvore de Natal do Ibirapuera se acendem diariamente às 19h30, e a atração fica aberta para a visita do público até às 22h, quando as atividades do parque são encerradas. A decoração fará parte da programação do parque até 6 de janeiro, quando as ações de final de ano serão encerradas.

Diariamente, também são realizadas projeções na fonte do Lago das Carpas. As imagens trazem o conceito de um Natal diferente, inspirado em sonhos e desejos desta época do ano. Por meio de uma trilha sonora original, inspirada nas tradicionais canções natalinas, são transmitidas animações e mensagens temáticas que acompanham a coreografia das águas.

Além da tradicional árvore de Natal, o Ibirapuera traz algumas outras ações para entreter o público, mas que funcionam apenas aos finais de semana, como a Casa do Papai Noel, que conta com a presença do icônico velhinho para atender todas as crianças e adultos que desejarem tirar fotos. Os elfos também estão presentes no Bosque Encantado e participam de brincadeiras junto às crianças.

Também foi aberto no local o Mercadão de Natal, que vende presentes e outros itens temáticos do "Natal com arte" para quem quer levar para casa uma lembrancinha para casa.

O ornamento é ainda maior neste ano e conta com iluminação roxa, já que a ação é patrocinada pelo banco Nubank. A árvore tem 57 metros de altura, dois metros a mais que a montada no ano passado, e é feita de LED.

Natal no Parque Ibirapuera

Quando: 02 de dezembro a 06 de janeiro

Horários: diariamente, das 19h30 às 22h. Ações especiais somente aos finais de semana.

Preços: gratuito

