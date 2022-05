Quem é o atual governador de São Paulo? Doria volta? Entenda

Na segunda-feira, dia 23 de maio, João Doria anunciou que desistiu de disputar as eleições presidenciais. O tucano havia renunciado ao governo de SP para ser pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB. Mas, e agora, quem é o atual governador de São Paulo? Doria vai retornar para o cargo anterior? Entenda como fica a situação.

Quem é o atual governador de São Paulo

Em pronunciamento realizado no dia 23 de maio, João Doria comunicou sua desistência em disputar as eleições presidenciais de 2022. No entanto, mesmo tendo abandonado a corrida para a Presidência da República, ele não retorna ao seu cargo anterior do governo paulista, que foi renunciado pelo mesmo. Ou seja, atualmente, Rodrigo Garcia é o atual governador de São Paulo, cargo em que deve manter até o encerramento do mandato, no dia 31 de dezembro de 2022.

Doria renunciou ao cargo de governador do estado de São Paulo no final do mês de março, diante da sua intenção em ser um dos candidatos a presidente do Brasil. Segundo o artigo 14 da Constituição Federal, os chefes do Poder Executivo (prefeitos, governadores e presidente) devem se afastar definitivamente da posição até seis meses antes do pleito para concorrer a um cargo diferente daquele que ocupam.

Dessa forma, com o primeiro turno das eleições marcado para o dia 2 outubro, ele teria até o início do mês de abril para deixar o cargo de governador de São Paulo, que passou a ser ocupado pelo seu vice, Rodrigo Garcia. Este ainda tem a intenção de concorrer ao governo pelo PSDB nas eleições deste ano, logo, vai ter a chance de somar pelo menos mais 4 anos como chefe do Executivo em SP.

João Doria deixou o posto do estado de SP após permanecer no governo por três anos e três meses, empossado no dia 1 de janeiro de 2019. Anteriormente, havia feito o mesmo quando foi prefeito da capital paulista, em que elegeu-se em 2016 e renunciou ao cargo em 2018 para concorrer ao governo do estado, passando o posto para o vice-prefeito da época, Bruno Covas.

Ainda há a possibilidade do ex-governador disputar outra posição nas eleições deste ano, já que o prazo para os partidos registrarem as candidaturas perante a Justiça Eleitoral se encerra apenas no dia 15 de agosto.

Histórico de Rodrigo Garcia

Atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia tem 47 anos de idade e nasceu na cidade de Tanabi, no interior de SP. Advogado e empresário, ele foi eleito como deputado pela primeira vez em 1998, permanecendo no cargo estadual por três mandatos, e também assumiu a presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo, entre os anos de 2005 e 2007. Em 2011, elegeu-se deputado federal, em que foi líder da bancada dos Democratas, ficando no cargo até 2018. No governo do estado de São Paulo, já foi secretário nas pastas de Habitação, Desenvolvimento Econômico e de Desenvolvimento Social.

Quando ainda era deputado, o político foi alvo de suspeita de ter recebido R$200 mil da Odebrecht por meio de caixa 2. A alegação era que o dinheiro teria sido direcionado para financiar sua campanha eleitoral de 2010. Mas, em 2018, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu arquivar o inquérito aberto para a investigação, por 4 votos a 1.

Nas eleições de 2018, Rodrigo Garcia foi eleito como vice-governador na chapa de João Doria. Também assumiu durante a gestão o cargo de secretário do governo, e foi responsável por coordenar projetos, obras e serviços de grande impacto. Ele liderou a articulação estratégica no desenvolvimento das políticas públicas estaduais como, por exemplo, o Orçamento do Estado. Em 2021, deixou o Democratas para filiar-se ao PSDB, já com a pretensão de suceder seu aliado no cargo de governador.

