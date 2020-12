Restaurantes vão servir ceia de Natal em São Paulo

Mesmo com as medidas restritivas impostas pelo governo no estado de São Paulo, restaurante e bares vão seguir com os eventos de Natal e ano novo e servir ceia nesses dias. A Secretaria da Saúde de SP diz que, em dezembro, vai reforçar as fiscalizações para garantir que as restrições sejam cumpridas.

Ceia de natal em São Paulo

O funcionamento dos bares e restaurantes nos dias 24 e 31 de dezembro é permitido até as 22h para restaurantes e até 20h para bares, com serviço de bebida alcóolica apenas até as 20h. Já nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1, 2 e 3 de janeiro, devem estar fechados, pois somente serviços essenciais vão funcionar.

Mesmo com a alta de casos registrada em São Paulo neste mês, as comemorações estão permitidas e vão acontecer. Os ingressos para a ceia de natal em alguns restaurantes podem chegar a R$500. Alguns locais resolveram apostar no delivery de ceia, contudo outros vão servir o buffet presencialmente. Além de contar com atrações ao vivo, como DJ e cantores. O mesmo deve acontecer na noite de ano novo.

Contudo, não será possível comemorar a virada do natal ou réveillon nos estabelecimentos, que devem fechar até as 22h.

Fase vermelha e amarela

Durante a fase vermelha apenas os serviços essenciais como farmácias, transportes públicos, mercados, poderão funcionar.

Na fase amarela, bares e restaurantes podem abrir, mas com capacidade e horário de funcionamento reduzidos.

Nota do Governo de São Paulo

“A Secretaria de Estado da Saúde de SP tem intensificado as ações da Vigilância Sanitária para verificação de uso de máscaras e para inibir aglomerações de pessoas em estabelecimentos comerciais, e o mesmo ocorrerá durantes os feriados de Natal e Ano Novo.

A pasta organizou, para o mês de dezembro, uma força-tarefa envolvendo mais de mil fiscais em todas as regiões do Estado para suporte às equipes municipais, visando coibir o funcionamento irregular de estabelecimentos de qualquer natureza, além de festas, baladas e eventos clandestinos. Há também apoio da polícia nestas ações de campo.

Somente no último final de semana, entre 10 e 13 de dezembro, foram realizadas 3.718 inspeções com 57 autuações por descumprimento às normas em todo o Estado. O total acumulado desde julho soma mais de 110,2 mil estabelecimentos inspecionados e 1,2 mil autuações em todo o Estado. A Secretaria de Estado da Saúde pediu a colaboração da população no combate a irregularidades e recebe denúncias 24 horas por dia pelo telefone 0800 771 3541 ou e-mail”