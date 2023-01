Roda-gigante de SP faz sucesso nas férias; confira preços e horários

O período de férias escolares é um bom momento para aproveitar uma das mais novas atrações da cidade de São Paulo. Gastando a partir de R$ 29,50, para quem tem acesso à meia entrada, moradores da capital paulista, de cidades do entorno e turistas podem aproveitar a roda-gigante instalada no Parque Cândido Portinari, na Zona Oeste. A opção de lazer foi inaugurada no dia 9 de dezembro de 2022.

Horário de funcionamento da roda-gigante de SP

A roda-gigante de SP está localizada no Parque Cândido Portinari, na Av. Queiroz Filho, 1365. A atração fica aberta ao público diariamente das 9h às 21h, com última turma de passageiros embarcando na roda-gigante às 19h. Os embarques acontecem de hora em hora, totalizando 11 opções de horários para aproveitar o passeio por dia.

No entanto, existem horários que são mais disputados. Para se ter ideia, no site é possível verificar que quatro dias antes os ingressos do horário das 18h do dia 21 de janeiro, sábado, já estavam esgotados. O público tem buscado a opção devido ao pôr do sol que pode ser visualizado de cima da roda-gigante.

Nas internet, na página da Roda Rico no Instagram, vários visitantes registraram reclamações sobre filas longas para poder aproveitar o passeio, além de problemas na organização da atração. Uma cliente escreveu que “a experiência da espera foi a pior possível”.

Devido ao calor forte que fazia no dia, foi difícil permanecer no local, que não tem cobertura adequada para proteger os visitantes do sol e da chuva, e “mesmo com ingressos com horários, a espera foi enorme. É muito desconfortável”, disse ela. Por isso, muitos recomendam que os interessados cheguem com antecedência no local.

Quanto tempo dura o passeio na roda-gigante?

Com 42 cabines, cada uma com capacidade para até 8 pessoas, a Roda Rico São Paulo pode carregar 336 pessoas por vez e é a maior roda-gigante da América Latina, com 91 metros de altura. Ela oferece um passeio que dura de 25 a 30 minutos.

De hora em hora se inicia uma nova volta, sendo o primeiro passeio iniciado às 9h da manhã, todos os dias. Durante o tempo dentro da cabine, os clientes podem aproveitar ar-condicionado, wi-fi e iluminação cênica. Quem compra os ingressos para a cabine fechada tem direito a bebidas dentro do espaço também.

As cabines ainda são "pet friendly", já que é permitida a presença de animais domésticos de pequeno e médio porte dentro delas.

Durante o lazer é ainda possível aproveitar uma vista de 360º de São Paulo, incluindo o Pico do Jaraguá, o Parque Villa-Lobos e a cidade de Osasco, além dos prédios da região.

Quanto custa?

Apesar de ter valores a partir de R$ 29,50, na modalidade meia entrada, um ingresso inteiro da roda gigante em São Paulo custa R$ 59,00 por pessoa durante a semana, e R$ 320,00 a cabine VIP que comporta até 8 passageiros.

Já aos sábados, domingos e feriados os preços mudam. A meia entrada para curtir a roda-gigante custa R$ 39,50, a entrada inteira sai ao preço de R$ 79,00 e a cabine chega a R$ 420. É possível dividir o valor da compra em até 12 vezes no cartão de crédito e os ingressos podem ser adquiridos pela internet, na plataforma Sympla, neste link aqui.

Leia também:

Os 10 bairros de São Paulo com aluguel mais caro em 2022