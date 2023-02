Rodízio de carros é suspenso em SP para o Carnaval 2023; como fica o trânsito

A secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informaram que rodízio de carros na cidade de São Paulo ficará suspenso na segunda e terça-feira de Carnaval, dias 20 e 21 de fevereiro.

O Carnaval de SP recebe milhares de foliões e isso influencia diretamente no trânsito. Por isso, é importante que os motoristas planejem seus deslocamentos com antecedência e utilizem o transporte público sempre que possível.

Sem rodízio de carros, como fica o trânsito no Carnaval?

Além do ausência do rodízio de carros, com o número alto de bloquinhos de Carnaval, diversas ruas da capital paulista serão interditadas. As faixas exclusivas de ônibus ficarão liberadas apenas na terça-feira de Carnaval (21) até as 4h da quarta-feira (22).

A montagem da Ciclofaixa de Lazer está suspensa até o domingo, dia 26, retornando só em março.

Outras restrições serão mantidas, como rodízio de veículos pesados (caminhões), Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

A fiscalização de trânsito também é intensificada, especialmente em relação ao consumo de álcool e drogas, uso do cinto de segurança e respeito às normas de trânsito. Então fique atento.

Para mais informações, dúvidas, reclamações, avisos de necessidade de remoção e sugestões, a central de atendimento da prefeitura de São Paulo atende 24 horas por dia pelo número 156.

Dias de rodízio em SP normalmente

Finais 1 e 2 (7h às 10h e das 17h às 20h de segunda-feira)

(7h às 10h e das 17h às 20h de segunda-feira) Finais 3 e 4 (7h às 10h e das 17h às 20h de terça-feira)

(7h às 10h e das 17h às 20h de terça-feira) Finais 5 e 6 (7h às 10h e das 17h às 20h de quarta-feira)

(7h às 10h e das 17h às 20h de quarta-feira) Finais 7 e 8 (7h às 10h e das 17h às 20h de quinta-feira)

(7h às 10h e das 17h às 20h de quinta-feira) Finais 9 e 0 (7h às 10h e das 17h às 20h na sexta-feira)

Transporte público no Carnaval de SP

Ainda conforme a Secretaria de Transportes Metropolitanos de São Paulo, haverá reforço de todo o quadro operacional nas estações de trens e linhas e ônibus nas ruas por conta demanda na r desfiles e concentração região dos desfies e blocos.

CPTM

De sábado (18) a terça (21), a operação dos trens serão é igual à de sábado, com trens de prontidão em caso de necessidade. Na quarta-feira (22), a operação é normal, assim como no fim de semana posterior (25 e 26).

EMTU

As linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU na Região Metropolitana de SP vão operar na segunda-feira (20), com tabela horária de sábado. Na terça-feira (21), o serviço será com base na programação de domingo. Na quarta-feira de cinzas (22), a programação durante a manhã seguirá a tabela horária de domingo; a partir do meio-dia, as linhas contarão com reforço de frota.

Metrô

Apenas na estação República, da Linha 3-Vermelha, os acessos 7 de Abril, Barão de Itapetininga e Praça da República estarão fechados. Os passageiros podem utilizar o acesso Arouche para embarque e o acesso Caetano de Campos para desembarque.

ViaQuatro (Linha 4-Amarela)

De 18 a 21 de fevereiro, o número de funcionários na Linha 4-Amarela será ampliado. No sábado (18) e domingo (19), a movimentação dos foliões deve impactar as estações República, Oscar Freire, Fradique Coutinho, Butantã e Vila Sônia.

Já na segunda-feira (20) e terça-feira (21), a maior movimentação deve envolver as estações República, Fradique Coutinho, Butantã, Morumbi e Vila Sônia. Nestas estações, os banheiros permanecerão fechados nos dias de maior movimento, como forma de evitar aglomerações.

ViaMobilidade (Linha 8-Diamante e 9-Esmeralda)

Já as linhas operadas pela ViaMobilidade (8-Diamante, 9-Esmeralda e 5-Lilás) não terão alterações na programação.