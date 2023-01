Rodízio de carros em São Paulo volta na segunda-feira, dia 9 de janeiro

A Prefeitura de São Paulo informou que o rodízio de carros da cidade retornará na próxima semana, no dia 9 de janeiro. A informação foi divulgada pela SMT (Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito). Por causa do baixo fluxo de veículos nos últimos dias do mês de dezembro e no início do mês de janeiro por causa das férias escolares, a liberação do rodízio foi determinada logo após o Natal, no dia 26 de dezembro de 2022.

Por enquanto, está suspenso o rodízio para os veículos de passeio, mas seguem valendo as restrições para veículos pesados como caminhões.

Além de caminhões, a suspensão não vale para as demais restrições, como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Dias dos rodízio de carros de SP em 2023?

Segundo a Prefeitura, partir de segunda-feira passa a valer a restrição das 7h às 10h e das 17h às 20h. Confira como ficam as regras do rodízio de carros na semana que vem de acordo com o final da placa do veículo:

Segunda-feira: não circulam veículos com placas de final 1 e 2;

Terça-feira: não circulam veículos com placas de final 3 e 4;

Quarta-feira: não circulam veículos com placas de final 5 e 6;

Quinta-feira: não circulam veículos com placas de final 7 e 8;

Sexta-feira: não circulam veículos com placas de final 9 e 0.

O rodízio municipal, que faz parte da Operação Horário de Pico, restringe a circulação de veículos no anel viário da cidade nos períodos da manhã e da tarde, até o início da noite.

Durante os horários de restrição os veículos ficam impedidos de circular no Centro Expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado minianel viário. Ou seja, as regras incluem as marginais Tietê e Pinheiros, as avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Escragnole Taunay, o Complexo Viário Maria Maluf, as avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no CTB (Código de Trânsito Brasileiro) pode resultar em infração de trânsito de nível médio, o que significa a implicação de multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de 4 (quatro) pontos no prontuário do motorista. É possível se informações sobre as regras. Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP 156. Outras informações também podem ser obtidas no site da CET (Companhia de Engenharia de Trafego), neste link.

Quem está liberado do rodízio?

De maneira geral, estão isentos das restrições pessoas com problemas de saúde que comprometa a mobilidade, em tratamento de doença grave ou quem faz o transporte delas. Também estão incluídos nesse grupo médicos e serviços públicos e/ou essenciais, como coleta de lixo, correios, serviços funerários, manutenção de rede elétrica, transporte escolar, motos, entre outros.

E, atenção: veículos de outras cidades não estão isentos das obrigações com o rodízio de carros. Portanto, se você pretende vir a São Paulo partindo de outra cidade a partir desta segunda-feira, confira as regras para não ser multado.

Leia também:

Vai viajar? Veja o novo preço do pedágio de São Paulo