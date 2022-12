Vai viajar? Veja o novo preço do pedágio de São Paulo

Quem viaja pelas estradas de São Paulo precisa desembolsar mais dinheiro para pagar o pedágio de São Paulo. Isso porque a tarifa sofreu um aumento de quase 12% em algumas rodovias estaduais privatizadas. O reajuste contraria a promessa do governo do estado de SP feita em agosto, quando Rodrigo Garcia afirmou que as tarifas não subiriam em 2022.

Preço dos pedágios de São Paulo

O reajuste das tarifas de pedágio de São Paulo começou a valer nessa sexta-feira, dia 16 de dezembro. As concessionárias Tebe, Intervias, Triângulo do Sol, Renovias e Colinas tiveram o percentual de aumento de 10,72%, que foi baseado na evolução do IGPM entre junho/2021 e maio/2022.

Já na Autoban, na Rota das Bandeiras, na ViaOeste, na Cart, na ViaRondon, na SPVias, nas Rodovias do Tietê, na Ecovias, na Ecopistas, no Rodoanel Oeste e no Rodoanel trechos Sul e Leste, o aumento foi baseado na evolução do IPCA entre junho/2021 e maio/2022 e chega a 11,73%.

Abaixo, alguns dos principais reajustes do pedágio de São Paulo que já estão valendo. Os valores dessa relação são válidos para carros de passeio e comercial por eixo

Anhanguera Praça de Perus (SP-330) – passou de R$ 10,60 para R$ 11,80

Anhanguera Praça de Valinhos (SP-330) – de R$ 10,50 para R$ 11,70

Bandeirantes Praça Caieiras (SP-348) – passou de R$ 10,60 para R$ 11,80

Bandeirantes Praça Sumaré (SP-348) – aumentou de $ 9,30 para R$ 10,40

Anchieta Praça Riacho Grande (SP-150) – passou de R$ 30,20 para R$ 33,80

Imigrantes Praça Piratininga (SP-160) – de R$ 30,20 foi para R$ 33,80

Castello Branco Praça Osasco (SP-280) – passou de R$ 4,90 para R$ 5,40

Castello Branco Praça Barueri (SP-280) – de R$ 4,90 para R$ 5,40

Ayrton Senna Praça Itaquaquecetuba (SP-070) – aumentou de 4,20 para R$ 4,70

Ayrton Senna Praça São José dos Campos (SP-070) – passou de R$ 4,00 para R$ 4,40

Rodoanel Oeste (todas as praças) – de R$ 2,50 foi para R$ 2,80

Rodoanel Sul (todas as praças) – aumentou de R$ 3,90 para R$ 4,30

Rodoanel Leste (todas as praças) – de R$ 2,90 foi para R$ 3,30

Rodovia dos Tamoios Praça Jambeiro (SP-099) – subiu de R$ 4,40 para R$ 4,90

Rodovia dos Imigrantes Praça Piratininga (SP-160) – de R$ 30,20 subiu para R$ 33,80

Rodovia dos Tamoios Praça Paraibuna (SP-099) – de R$ 8,50 subiu para R$ 9,40

Governo diz que não poderia mais adiar o reajuste

Segundo a Agência Brasil, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) afirmou que o adiamento do reajuste do pedágio de São Paulo, previsto inicialmente para o dia 1° de julho, aconteceu devido à “sensível conjuntura econômica existente na ocasião, com alta inflação e alta desenfreada dos preços, em especial de combustíveis, que causaram efeito cascata no bolso do consumidor”. À época, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) disputava a reeleição.

O InfoMoney procurou o governo do Estado para questionar o reajuste, tendo em vista a promessa do governador Rodrigo Garcia (PSDB) de que o aumento não ocorreria em 2022. Segundo a reportagem, a Secretaria de Comunicação do governo enviou uma nota em que afirma que “A maioria dos contratos de concessão rodoviária prevê reajuste anual no mês de julho, mas o governo de São Paulo adiou esse aumento em 2022 devido ao cenário de grave crise econômica, inflação alta e escalada de preços de itens essenciais – causada principalmente pelos sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis”. A nota diz ainda que “a revisão das tarifas não pôde ser mais adiada para não levar à próxima gestão custos assumidos pelo atual governo”.

O reajuste não está em desacordo com os acordos de concessão das rodovias paulistas. Isso porque os contratos preveem reajustes anuais com base na variação da inflação.

