Mudança do rodízio em São Paulo: veja os novos horários

Além de anunciar a antecipação de feriados na capital paulista, a prefeitura decidiu mudas os horários e também os dias do novo rodízio em São Paulo. A novidade foi anunciada pelo prefeito Bruno Covas (PSDB) nesta quinta-feira, 18 de março, durante entrevista coletiva. A mudança acontece devido o aumento do número de casos e internações da COVID-19.

Covas afirmou que o novo rodízio de veículos em SP deve ajudar a conter a circulação de pessoas na cidade. Atualmente, a taxa de isolamento da cidade é de apenas 45%. O objetivo da prefeitura é aumentá-la para 70%, para que assim o sistema de saúde privado e público não entre em colapso.

O prefeito também garantiu que a mudança não deve afetar o transporte público da capital, vai contribuir para que as pessoas possam ter a opção do carro e não depender somente do transporte público.

Novo rodízio em São Paulo

A mudança de horário e rodízio de veículos na capital de SP deve valer a partir do dia 22 de março, com duração até as próximas duas semanas. Sendo assim, os horários entre 7h e 10h e das 17h às 20h serão liberados para a circulação. O rodízio de veículos passará a vigorar entre às 20h e 5h.

Quais os finais de placa do rodízio?

Placas finais 1 e 2 – das 20h de segunda às 5h de terça

Placas finais 3 e 4 – das 20h de terça às 5h de quarta

Placas finais 5 e 6 – das 20h de quarta às 5h

Placas finais 7 e 8 – das 20h de quinta às 5h de sexta

Placas finais 9 e 0 – das 20h de sexta às 5h de sábado.

Quanto é a multa de rodízio de veículos em SP?

Quem não seguir as novas regras determinadas pela prefeitura poderá parar uma multa, que equivale a uma infração média e 4 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O valor da multa para o motorista que não respeita o rodízio de veículos em SP é de R$ 130,16.