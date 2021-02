Rodízio de veículos em São Paulo está mantido no carnaval

A prefeitura de São Paulo manteve, durante a semana do carnaval, o funcionamento normal do rodízio de veículos, entre hoje (15) e 19 de fevereiro. As informações são da Agência Brasil.

Também continua valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões), a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Segundo a administração municipal, a medida ocorre em decorrência do Decreto Municipal 60.060 de 29 de janeiro de 2021, que determina a não adoção do ponto facultativo nos dias de Carnaval, considerando a situação de emergência de saúde pública na cidade de São Paulo, em razão da pandemia de covid-19.

O desrespeito ao rodízio implica em infração de trânsito de nível médio, com multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos no prontuário do motorista.

Rodízio de veículos em São Paulo

O rodízio de veículos começa às 7h durante a manhã e às 17h durante a tarde. Pela manhã, o rodízio termina às 10h. No período da tarde/noite, é encerrado às 20h.

Finais de placa 1 e 2 – Rodízio na segunda-feira

Finais de placa 3 e 4 – Rodízio na terça-feira

Finais de placa 5 e 6 – Rodízio na quarta-feira

Finais de placa 7 e 8 – Rodízio na quinta-feira

Finais de placa 9 e 0 – Rodízio na sexta-feira

Não há rodízio aos sábados, domingos e feriados. Em caso de dúvidas consulte a Central de Operações da CET por meio da central SP156.