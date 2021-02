Carnaval Rio de Janeiro: veja o que abre e o que fecha no feriado

Os próximos dias na cidade maravilhosa vão ser bem diferentes do que o comum. O Carnaval não será celebrado no Rio de Janeiro, local conhecido por abrigar blocos de rua tradicionais, e uma festa em cada esquina nesta época do ano. Apesar disso, haverá ponto facultativo na terça-feira, 16 de fevereiro. Já os outros dias vão ser normais, segundo a prefeitura da cidade.

A pandemia do novo coronavírus não deu trégua em 2021. Para quem acreditava que o Carnaval aconteceria como em tempos normais, terá que se contentar com um ano atípico. A cidade do Rio superou São Paulo em número de mortes provacadas pela Covid-19 no dia 4 de fevereiro, e no último dia 9, se tornou o terceiro estado maior número de casos em 24 horas desde o início da pandemia: foram 5.985, segundo a Secretaria de Estado de Saúde.

Carnaval do Rio de Janeiro

Apesar do governo estadual, como a prefeitura da cidade, terem decidido por manter o ponto facultativo na tradicional terça-feira de Carnaval, o Rio de Janeiro não terá festas este ano. O desfile das escolas de samba no sambódromo da Sapucaí foram canceladas ainda em 2020, e um decreto tenta derrubar com as “festas clandentinas” na época.

Entre os dias 12 (esta sexta-feira) a 22 de fevereiro, passa valer um decreto que proíbe a entrada de ônibus e veículos fretados na cidade, blocos de rua e aglomerações clandestinas aconteçam na cidade. A exceção acontece apenas para os transportes que prestam serviços regulares para empresas de turismo e hotéis.

Segundo o prefeito Eduardo Paes (DEM-RJ), o combate à aglomeração de pessoas será reforçado por policiamento durante o período em que seria comemorado o Carnaval no Rio de Janeiro. Entretanto, o comércio vai poder funcionar normalmente, com exceção dos ambulantes de rua, que nesta época do ano ganhavam aval da prefeitura para circular na cidade.

O que vai abrir no feriado?

Segundo informações do G1, a Fecomércio-RJ e o Sindicato dos Trabalhadores fecharam acordo para a abertura das lojas em todo o estado inclusive na terça-feira e na quarta-feira de cinzas. A decisão é facultativa, sendo assim, cada estabelecimento pode decidir se irá funcionar ou não.

O ponto facultativo também vale para os órgãos e entidades integrantes da administração pública do Rio de Janeiro na segunda-feira (15), data que foi mantida como feriado segundo a decisão do governo do Rio de Janeiro. O que deve abrir:

Loja, shoppings, postos de gasolina, etc;

Unidades de saúde municipais;

Postos de vacinação contra Covid-19;

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: vai funcionar com regime de plantão 24 horas;

Metrô Rio terá operação normal;

VLT Carioca terão funcionamento normal.

O que vai fechar no feriado?

Apesar de grande parte optar por abrir no feriado de Carnaval deste ano, algumas organização e órgãos públicos do Rio de Janeiro decidiram restringir seus funcionamentos, como no caso da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e do Detran-RJ. No caso dos bancos, a Febran informou que contas com vencimento em 15 ou 16 de fevereiro poderão ser pagas, sem acréscimo, na quarta-feira, dia 17.

Detran-RJ e Poupatempo: não abrem na segunda (15) e terça-feira (16/02);

Bancos: não abrem na segunda (15) e terça-feira (16/02);

SuperVia: terá alteração no funcionamento na terça-feira (16/02) – os trens da SuperVia irão circular de acordo com a grade de sábados já programada para cada ramal (entre 4h15 e 23h).

Carnaval todo mês de julho no Rio de Janeiro

Em julho de 2020 as prefeituras de Rio de Janeiro e São Paulo anunciaram o adiamento dos desfiles das escolas de samba. Bruno Covas (PSDB), prefeito reeleito da capital paulista, disse na época que o governo estava pensando em uma nova data para a festa que incluí também os blocos de rua. O mesmo foi especulado na cidade maravilhosa.

Salvador, que também é referência quando se trata de Carnaval, seguiu os mesmos passos de São Paulo e Rio, e disse que o planejamento das comemorações aconteceria em julho, uma previsão que caminhou com o cronograma de vacinação em todo país. Mas a permanência da Covid-19 fez com que os planos mudassem completamente.

A ideia de realizar o Caranaval no mês de julho no Rio agradou alguns políticos. No dia 14 de janeiro, o estado do Rio de Janeiro aprovou um decreto que prevê um “carnaval fora de época” todo mês de julho anualmente. Chamado de “CarnaRio”. a medida foi criada pelo deputado estadual Dionísio Lins (PP), e tem como intuito estimular o turismo da cidade nos próximos anos, mesmo quando a pandemia chegar ao fim.

A festa acontece na maioria das vezes no mês de fevereiro, seguindo o ditado popular que diz que “o ano só começa após o Carnaval”. O governador Cláudio Castro (PSC) acredita que a celebração no meio do ano terá impactos positivos na economia da cidade.