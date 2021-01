Rodrigo Constantino volta à Jovem Pan após demissão polêmica

O polêmico jornalista Rodrigo Constantino acaba de ser contratado novamente pela Jovem Pan nesta segunda-feira (04/01). Menos de dois meses depois de sua demissão na rádio, ele retorna ao trabalho na emissora na próxima segunda (11/01).

Constantino irá apresentar o programa Pingos nos Is, cobrindo as férias de Augusto Nunes e José Maria Trindade. O comunicado foi confirmado pelo próprio jornalista em seu twitter hoje (05/01). Além disso, anunciou aos seus seguidores que dará detalhes sobre sua volta em live, hoje às 17h, no seu novo canal do YouTube. Veja abaixo:

Minha volta a Jovem Pan será SEMANA QUE VEM, no Pingos. Hoje tem a live TudoConsta às 17h. Falarei dessa volta, assim como da eleição na Georgia, do Maia Baleia petista etc. Será no canal novo, pois o outro está de "castigo". Aproveitem para se inscrever:https://t.co/LdEIkq25tx — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) January 5, 2021

Por que Rodrigo Constantino foi demitido da Jovem Pan?

Rodrigo foi demitido da emissora em novembro de 2020 após emitir comentários polêmicos que envolviam o caso de estupro da influencer Mari Ferrer. Em um vídeo que viralizou nas redes, Constantino alegou que se sua própria filha fosse estuprada, não denunciaria os possíveis agressores, dependendo das circunstâncias do suposto ocorrido.

Ao longo do vídeo, Constantino fez outros comentários machistas, como: “existe mulher decente ou piranha.” Após muitas críticas nas redes sociais, a direção da rádio decidiu pelo desligamento do colunista. Em nota, a Jovem Pan afirmou que “o Grupo Jovem Pan esclarece que desaprova veementemente todo o conteúdo publicado nos canais apresentados e nesta live”, e também declarou que “a vítima não deve ser responsabilizada pelos atos de seu agressor”.

Respostas de Rodrigo Constantino às críticas

Em sua conta no Twitter, o jornalista deu continuidade aos comentários polêmicos envolvendo casos de estupros.

Não entrei na polêmica do "estupro culposo" pois estava atento às eleições americanas. Mas vamos lá: se alguém ESCOLHE beber e ESCOLHE, bêbado, pegar um carro e dirigir, e mata alguém, é crime DOLOSO, certo? Então por que essa desculpa de que a mulher bêbada não é responsável? — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) November 4, 2020

Após a confirmação da demissão, Constantino voltou às redes para alegar a fragilidade da emissora quanto às críticas que ambos estavam recebendo, que culminou em sua demissão. No Twitter, Constantino desabafou: “Vocês venceram uma batalha, parabéns! A pressão foi tão grande sobre a Jovem Pan, distorcendo claramente minha fala, que não resistiram. Não os culpo. É do jogo. Quem me conhece e quem viu de fato sabe que eu jamais faria apologia ao estupro! Mas desde já estou fora da Jovem Pan”.