Sambódromo recebe desfile de 7 de Setembro em SP neste sábado

O Sambódromo do Anhembi sediará o desfile deste 7 de setembro em comemoração à independência do Brasil. Civis e militares desfilam a partir das 9 horas e a entrada será gratuita.

Como será o desfile do 7 de setembro em São Paulo?

Participam do desfile representaram entidades, escolas públicas e associações, além de militares da Marinha, do Exército, da Força Aérea Brasileira e órgãos de segurança pública, como as polícias Militar, Civil e a Guarda Civil Metropolitana.

O evento deve começar pela revista às tropas pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito da cidade Ricardo Nunes, e oficiais generais das Forças Armadas.

Além do desfile, o público das arquibancadas também deve assistir a apresentação das aeronaves militares e voo dos caças.

Os portões do Sambódromo serão abertos às 7h e os acessos são pela Marginal Tietê e Av. Olavo Fontoura. Há estacionamento no local, mas não é gratuito.

Programação do desfile em SP

8h: Hasteamento das Bandeiras

8h30: Revista da Tropa pela Maior Autoridade

8h55: canto do Hino da Independência

9h: início do desfile cívico (Grupamento Escolas Públicas, Associações Civis e Veteranas)

10h35: abertura do Desfile Militar (Estado-Maior Conjunto e Bandeiras)

10h40: desfile das Tropas a pé

11h30: desfile motorizado e hipomóvel

12h05: encerramento do Desfile