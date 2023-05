Shows da feira do MST tem Zeca Baleiro; veja programação

Os shows da feira do MST contam com apresentações dos cantores Johnny Hooker, Zeca Baleiro, Liniker, Gaby Amarantos e outros 200 artistas de todas as partes do Brasil. A 4º Feira Nacional da Reforma Agrária acontece entre 11 e 14 de maio, no Parque da Água Branca, em São Paulo.

A entrada para os shows da feira do MST é gratuita, basta ir até o Parque da Água Branca para participar do evento.

A estação de trem e metrô mais próxima do local é a Barra Funda, que contempla a linha vermelha do metrô e as linhas Linhas 7-Rubi e Linha-8 Diamante da CPTM. Também há linhas de ônibus que passam em frente ao parque.

O endereço do Parque da Água Branca é Av. Francisco Matarazzo, 455 - Água Branca, São Paulo - SP.

Programação de quinta-feira, 11 de maio | Shows da feira do MST

A programação do primeiro dia de evento começa a partir das 13h, com apresentações regionais simultâneas em palcos distintos.

Já às 18h, o Palco Arena recebe a grande atração o dia: o cantor Zeca Baleiro. Um dos grandes nomes da MPB, o artista é mais conhecido pelos hits 'Ai que Saudade d'Ocê', 'Telegrama', 'Samba do Approach', entre outras.

O primeiro dia também terá intervenções que acontecem ao longo da Feira, como o Realejo do Cultivo e o espetáculo de teatro “O Chão de dentro é minha terra”, da Cia Los Puercos.

10h: Coletiva de Imprensa

Tarde: 12h às 18h

Apresentações artísticas:

Encontros e Cantorias

Cláudio Lacerda

Tom Ramos

Espetáculo de Teatro

14h – Seminário:

A Disputa Ideológica em Tempos de Neofascismo e Agronegócio

Noite – 18h às 20h

Palco Arena

Zeca Baleiro

Alessandra Leão

Participação Sem Terra

Sexta-feira, 12 de maio

Na sexta-feira, as apresentações da manhã começa com o Corteja Paulo Freire. À tarde, sobem ao palco Ivan Lobo, Tita Reis e Banda, Cabaré Feminista, D´Águas, e as Pelejas de Aruna na Folia da 7 Estrelas com Mamulengo Riso Frouxo.

O destaque da noite fica com o cantor Jorge Aragão, que sobe no Palco Arena a partir das 18h. O sambista é outro grande nome da música brasileira, famoso pelas faixas 'Eu e Você Sempre', 'Identidade', 'Falsa Consideração', entre outras.

Manhã: 8h às 12h

8h: Café Institucional

10h: Ato Político Abertura da Feira

Seminário: Políticas Públicas e Reforma Agrária Popular

10h: Desafios da Alimentação Saudável e nutrição na educação escolar

Local: Auditório 2 – Terstisal

Tarde – 12 às 18h

Apresentações artísticas:

Ivan Lobo

Tita Reis e Banda

Cabaré Feminista

Dáguas

Mamulengo

Cortejo Paulo Freire

Seminários

13:30: Reforma Agrária Popular e as Relações Humanas

Local: Café literário Carolina Maria de Jesus

14h: Políticas públicas e a Reforma Agrária Popular

Local: Auditório 1 – Paulinho Nogueira

Noite – 18h às 20h

Palco Arena

Yago Oproprio

Jorge Aragão

Sábado, 13 de maio | Shows da feira do MST

As apresentações começam a partir das 12h30 no terceiro dia de evento, com apresentações da dupla Cacique e Pajé, seguidos do grupo Baobá, Clarianas e Canções de Luta. A programação segue a Folia de Reis Terra Prometida, às 15h.

Quem fecha as apresentações dia são os cantores Gaby Amarantos e Johnny Hooker, que iniciam o show no Palco Arena a partir das 18h.

10h: Ato em defesa da Reforma Agrária

Tarde – 12 às 18h

Apresentações artísticas:

Cacique e Pajé

Baobá

Clarianas

Canções de luta

Jongo

Seminários

14h: 135 anos da abolição: latifúndio, fome e trabalho escravo;

Reforma Agrária, conflitos e desafios na atualidade;

15h – Seminário 40 anos do MST e a Memória

Noite – 18h às 20h

Palco Arena

Gaby Amarantos

Jhony Hooker

Escola de Samba Camisa Verde e Branco

Domingo, 14 de maio | Shows da feira do MST

O último dia de shows da feira do MST começa a partir das 13h30, com Samba de Origem, Pastoras do Rosário e Pereira da Viola. A programação segue ao longo do dia com Jongo dos Guaianás, e será encerrada com shows de Lenine, Liniker, Tulipa Ruiz, Chico César e mais.

9h: Maracatu

10h: Conferência pelo Direito a Alimentação Saudável

Tarde – 12 às 18h

13h: Ação “MST cultivando solidariedade

Apresentações artísticas:

Samba de origem

Pastoras do Rosário

Pereira da Viola

Folia de Reis

Trupe de Olho na Rua

Noite – 18h às 20h

Palco Arena

Cantadeiras

Lenine

Larissa Luz

Liniker

Alzira Espíndola

Tulipa

Chico Cesar

Mestrinho

