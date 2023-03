Pinacoteca em São Paulo: horários, preços e programação do museu em 2023

A Pinacoteca de São Paulo – um dos mais importantes museus de arte do Brasil – é roteiro indispensável para quem visita ou mora em São Paulo (SP), e está aberto ao público com novas exposições e um novo complexo. Agora, o museu oferece três espaços para visitação: Pina Luz, Pina Contemporânea e Pina Estação.

O museu que já tinha dois complexos famosos, a Pina Luz e a Pina Estação, inaugurou um novo prédio para visitação, o Pina Contemporânea.

Quanto custa a entrada do museu?

Até o dia 2 de abril de 2023, a entrada na Pinacoteca Contemporânea será gratuita para todos os visitantes, enquanto a Pinacoteca Estação tem entrada gratuita todos os dias.

Já a Pinacoteca Luz, o mais antigo do conjunto, oferece entrada de graça aos sábados. Nos outros dias, o valor do ingresso é R$ 20,00, sendo R$ 10 a meia-entrada para estudantes com carteirinha. Menores de 10 anos e maiores de 60 não pagam.

O museu funciona de quarta a segunda, das 10h com permanência até 18h, e o agendamento para a Pinacoteca de São Paulo pode ser feito pelo site www.pinacoteca.org.br.

Nas quintas, a Pinacoteca funciona com horário estendido e é gratuito das 18h às 19h, com permanência até 20h.

VEJA: preço da roga gigante de SP

Programação do museu em 2023

Veja as exposições da Pinacoteca neste ano:

Haegue Yang: Quase coloquial

Mostra da artista sul-coreana, Haegue Yang, conversa com história da arte brasileira e passa por esculturas, instalações, obras em papel, fotografia e mais.

Data Início 04 de março de 2023 - Data Término 28 de maio de 2023

LOCAL: EDIFÍCIO PINA CONTEMPORÂNEA

Chão da praça: obras do acervo da Pinacoteca

Exposição inaugural da Pina Contemporânea reúne cerca de 60 obras de artistas, entre elas instalações e esculturas de grandes dimensões.

Data Início 04 de março de 2023 - Data Término 30 de julho de 2023

LOCAL: EDIFÍCIO PINA CONTEMPORÂNEA

Chico da Silva e o ateliê do Pirambu

Mostra sobre Chico da Silva reúne 124 importantes obras da trajetória do artista, um dos responsáveis por transformar o cenário artístico cearense a partir da década de 1940.

Data Início 04 de março de 2023 - Data Término 28 de maio de 2023

LOCAL: EDIFÍCIO PINA LUZ

Uma obra

Mostra concebida a partir de uma peça do acervo: a escultura Faceira, de Rodolfo Bernardelli. Evidencia múltiplas possibilidades de leitura da obra.

Data Início 19 de junho de 2021 - Data Término 29 de maio de 2023

LOCAL: EDIFÍCIO PINA LUZ

Pinacoteca: Acervo

Mostra de longa duração. Evidencia questionamentos sobre acervo do museu e de narrativas da história da arte tradicionalmente contadas a partir dele.

Data Início 31 de outubro de 2020 - Data Término 31 de dezembro de 2029

LOCAL: EDIFÍCIO PINA LUZ

Como é a nova Pinacoteca Contemporânea

O novo edifício que abriga a Pinacoteca Contemporânea terá duas exposições inaugurais: Quase Coloquial, da artista sul-coreana Haegue Yang, e Chão da praça: obras do acervo da Pinacoteca.

A programação de abertura, conforme o Governo de São Paulo, inclui atrações musicais, apresentação da mostra Chico da Silva e o Ateliê do Pirambu, que ocupa o principal espaço expositivo da Pinacoteca Luz.

Com expectativa de receber até 1 milhão de visitantes por ano, o edifício da Pinacoteca Contemporânea conta com uma grande praça pública coberta, com 1.339 m², dois ateliês para atividades educativas, a loja do museu e um pavilhão onde está localizada a Galeria Praça, com 200 m², que recebe a exposição Haegue Yang: Quase Coloquial.

Com 1.000m², a Grande Galeria, situada no subsolo, recebe a mostra Chão da Praça: obras do acervo da Pinacoteca. Um mezanino com vista para o Parque da Luz, onde está localizada a cafeteria, complementa o projeto do edifício. No prédio está também a Biblioteca da Pinacoteca de São Paulo e o Centro de Documentação do Museu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pinacoteca de São Paulo (@pinacotecasp)

Como chegar à Pinacoteca de São Paulo?

É possível chegar à Pinacoteca de São Paulo de transporte público, como metrô ou ônibus, além de bicicleta, carro ou a pé.

Metrô e Trem: o museu está ao lado da estação da Luz e é possível chegar pela linha 1 e 4.

Ônibus: como está localizado em uma das regiões mais movimentadas da cidade, a integração com o transporte público é alta. As linhas que passam por lá são: 106A-10, 1178-31, 175T-10, 258, 701A-10 e 701U-10.

Bicicleta: vai de bike? O edifício da Pina Luz possui bicicletário com 4 vagas. Na Pina Estação, há bicicletário no subsolo do estacionamento.

Carro: agora, se o visitante for de carro, uma opção é o estacionamento do edifício Pina Luz, que fica aberto de quarta a segunda, das 10h às 18h, durante todo o período de visitação ao Museu. A primeira hora custa R$ 15 a primeira hora e mais R$ 5 por hora adicional.

Na Pina Estação, o estacionamento fica na Rua Mauá, 51. Os valores de segunda a sexta são R$ 16 até 15h e R$ 28 até 18h. Sábado e domingo, preço único de R$ 16 até 12h30. Após 12h30, preço único de R$ 28.

Veja os endereços de cada edifício da Pinacoteca de São Paulo

Pinacoteca Luz - Pça da Luz, 2, Luz, Centro

Pinacoteca Estação - Largo General Osório, 66 - Santa Ifigênia

Pinacoteca Contemporânea - Av. Tiradentes, 273, Luz, centro

Leia também:

Os 10 bairros de São Paulo com aluguel mais caro em 2022