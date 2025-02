Tem bloco de carnaval na Avenida Paulista em 2025? Veja horário hoje

São Paulo já colocou seus blocos de Carnaval nas ruas! São inúmeros bloquinhos espalhados pela Capital, e neste domingo, 23 de fevereiro, apenas um bloco terá concentração na Avenida Paulista.

O Acadêmicos do Baixo Augusta desfila hoje e sai da Avenida Paulista com a Consolação em direção ao Centro, a partir das 13h. O desfile contará com Jorge Aragão, Tulipa Ruiz, Otto, entre outros famosos. Alessandra Negrini é a musa oficial do bloco.

Onde vai ter bloco de Carnaval em São Paulo hoje?

Acadêmicos do Baixo Augusta | bloco de Carnaval na Paulista

Data: 23/02/2025

Horário: 12h

Endereço: R. da Consolação com a Av. Paulista

Fraldinha Molhada – Infantil

Data: 23/02/2025

Horário: 10h

Endereço: R. Profº. João de Oliveira Torres, 13 – Vila Regente Feijó

Bloco da Unegro

Data: 23/02/2025

Horário: 10h

Endereço: R. Ten. Sotomano, 1209 – Vila Guilherme

Bloco do Preto

Data: 23/02/2025

Horário: 10h

Endereço: R. Joaquim Antunes, 910 – Pinheiros

Modo Surto com Luísa Sonza

Data: 23/02/2025

Horário: 11h

Endereço: R. Laguna, 832 – Santo Amaro

Sargento Pimenta

Data: 23/02/2025

Horário: 11h

Endereço: Obelisco do Ibirapuera – Ibirapuera

Descontrole Folia

Data: 23/02/2025

Horário: 11h

Endereço: R. Major Walter Carlson, 150 – Jardim Arpoador

Quem Me Viu Mentiu

Data: 23/02/2025

Horário: 12h

Endereço: R. Baronesa de Itu, 436 – Santa Cecília

Banda do Fuxico

Data: 23/02/2025

Horário: 12h

Endereço: Av. Vieira de Carvalho – Centro

Bloco Afro Afirmativo Ilu Inã

Data: 23/02/2025

Horário: 12h

Endereço: R. Apa, 78 – Campos Elíseos

É Uma Bosta, Mas a Gente Gosta!

Data: 23/02/2025

Horário: 12h

Endereço: R. Emb. João Neves da Fontoura, 306 – Santana

Monobloco

Data: 23/02/2025

Horário: 15h

Endereço: Obelisco do Ibirapuera

