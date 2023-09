Tempo vai virar: frente fria chega em SP e temperatura cai a 15ºC

O clima vai deixar o paulista confuso nos próximos dias por que o tempo vai virar. Depois do calor intenso, acima dos 35ºC, o estado de São Paulo vai registrar uma frente fria. Para ter ideia da oscilação à beira do frio, na quinta-feira, 28 de setembro, a capital deve registrar mínima de 15ºC, segundo a Climatempo.

Quando começa a frente fria em São Paulo?

Na tarde de quarta-feira, 27, o calor deu uma trégua com a chuva que caiu na cidade com a chegada da frente fria. O ar frio de origem polar entra pelo Sul do país e vai amenizar o clima em São Paulo e também em Mato Grosso do Sul, onde as temperaturas passaram dos 40ºC.

Conforme informações do banco de dados do CGE da Prefeitura de São Paulo, até o momento setembro registrou 47,3mm de chuva, o que equivale a aproximadamente 69,2% dos 68,3mm esperados para o mês.

De acordo com a previsão, os ventos úmidos que sopram do mar favorecem a entrada de umidade e do ar mais frio. Desta forma, a quinta-feira (28) terá céu encoberto e períodos com garoa e chuva leve. Atenção para a acentuada queda de temperatura com mínima de 15°C e máxima de apenas 19°C.

Na sexta-feira (29), o dia começa com muitas nuvens, chuviscos e leve sensação de frio. Entre o fim da manhã e a tarde, acontecem poucas aberturas de sol que facilitam a elevação da temperatura. Não há previsão de chuva significativa. Mínima de 15°C.

Uma frente climática é uma zona de transição entre duas massas de ar diferentes na superfície da Terra. Cada massa de ar possui características únicas de temperatura e umidade. Muitas vezes há turbulência numa frente, que é a fronteira onde duas massas de ar diferentes se juntam. A turbulência pode causar nuvens e tempestades, ou apenas uma mudança de temperatura.

É possível acompanhar o clima em tempo real no Inmet.

Previsão do tempo dos próximos dias na capital

Diante da frente fria que vai alcançar o estado de São Paulo, confira como será a previsão do tempo na capital paulista de sexta a domingo:

Quinta (27/09): a mínima é de 16º e a máxima de 25º; Dia de sol com muitas nuvens;

Sexta (28/09): a mínima é de 15º e a máxima de 31º; Sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde;

Sábado (29/09): a mínima é de 17º e a máxima de 32º; Pancadas de chuva à tarde e à noite;



Domingo (30/09): a mínima é de 19º e a máxima de 29º; Aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

