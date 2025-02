Último terremoto no Brasil atingiu a região Norte; relembre

Na madrugada de sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, moradores de São Paulo e Rio de Janeiro receberam alertas em seus celulares sobre um possível terremoto com epicentro próximo a Ubatuba, no litoral norte paulista. A notificação foi desmentida, mas levantou uma dúvida: quando foi o último terremoto no Brasil?

Já teve terremoto no Brasil?

Em 20 de janeiro de 2024, aconteceu o último terremoto no Brasil. A região Norte foi atingida e registrou um tremor de magnitude 6,6 na escala Richter, no epicentro próximo a Tarauacá, no Acre, embora as coordenadas exatas apontem para uma área isolada em Ipixuna, no Amazonas. Não há relatos de vítimas ou danos materiais.

De acordo com a Rede Sismográfica Brasileira, a maioria dos eventos sísmicos na fronteira do Brasil com o Peru é profunda, devido à subducção da Placa de Nazca sob a Placa Sul-Americana. A profundidade desses eventos tende a atenuar os efeitos na superfície, resultando em menor percepção dos tremores pela população.

A indonésia é o país com mais terremotos no mundo.

O Brasil pode ter Tsunami?

Estudos indicam que Tsunamis até podem acontecer no Brasil, mas até hoje não registros do evento por aqui.

Isso acontece porque o país está localizado no meio da Placa Sul-Americana, longe das chamadas “zonas de subducção”, onde ocorrem os terremotos mais fortes que geralmente causam tsunamis. As costas brasileiras são banhadas pelo Oceano Atlântico, que tem menos atividade sísmica do que o Pacífico.

Em 1755, o país teria sofrido com grandes ondas, como reflexo de um terremoto de Lisboa que atingiu d9,0 de magnitude em Portugal, e acabou gerando um tsunami no Atlântico. Há relatos de que ondas chegaram ao litoral nordestino, mas sem impacto significativo.