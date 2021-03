Vacinação contra Covid-19 de professores e policiais começa em abril

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (24) a vacinação contra Covid-19 de policiais e professores no estado. A imunização dos profissionais já está perto de acontecer, tendo início em 5 de abril com os policiais. Já os educadores devem começar a receber a dose a partir do dia 12.

O governo paulista prevê a vacinação de 180 mil pessoas da área de segurança e 350 mil da educação. Totalizando mais de meio milhão de profissionais das áreas.

Quem pode se vacinar?

Na área de educação, podem se vacinar os professores, inspetores, diretores de escola, etc, com mais de 47 anos. Ainda é necessário que sejam funcionários de escolas municipais, estaduais ou particulares.

Já na segurança, o público-alvo são policiais militares, policiais bombeiros, policiais civis, policiais da polícia científica, agentes de segurança e agentes de escolta penitenciária. Além disso, a vacinação também está prevista para guardas civis metropolitanos municipais.

Onde se vacinar em São Paulo?

Para saber quais são os pontos de vacinação no estado de São Paulo, o governo estadual disponibilizou a ferramenta #VacinaJá (www.vacinaja.sp.gov.br). No site é possível fazer o pré-cadastro para tomar a dose e saber em quais locais estão sendo aplicados os imunizantes.

O pré-cadastro, segundo o governo, não é um agendamento e não é obrigatório para receber a vacina. “Realizar o procedimento contribui para melhorar a dinâmica dos serviços e a rotina do próprio cidadão. Economiza 90% no tempo de atendimento para imunização: leva cerca de 1 a 3 minutos para quem preencheu o formulário. Presencialmente, em média, a coleta de informações leva cerca de 10 minutos. A ferramenta ajuda a agilizar o atendimento e a evitar aglomerações”.

O governo alerta que é necessário se informar sobre qual é o grupo prioritário que está sendo vacinado. Além disso, aconselha que a dose seja tomada no posto mais próximo.

Vacinação contra a Covid-19 na capital

Na capital paulista são vários pontos de vacinação distribuídos pela cidade. Confira a seguir:

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: segunda a sexta, das 7h às 19h.

Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde.

UBSs com sistema drive-thru

Horário: 8h às 17h

Os endereços dos postos drive-thru nas UBS da capital podem ser visualizados por aqui. Ao acesse o link, clique em “Unidades de Vigilância”.

AMAs/UBSs Integradas

Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados.

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Serviços de Atenção Especializada

Veja aqui a lista com os endereços dos Serviços de Atenção Especializada.

Três centros-escolas

Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h

Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h

Qual documento levar para vacinação contra Covid-19?

É essencial que quem for se vacinar apresente o Cartão Nacional de Saúde (CNC), o cartão do SUS, ou o número do CPF para que haja o controle de aplicações.

