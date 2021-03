Com drive-thru suspensos, veja onde vacinar em SP

Até o dia 27, próximo sábado, idosos terão que se direcionar aos postos de unidade de saúde (UBs) e AMAs para se vacinarem contra a Covid-19. Isso porque a Prefeitura de São Paulo anunciou a suspensão todos os 18 pontos de drive-thru instalados pela capital paulista. Até lá, os grupos prioritários terão que buscar outros pontos. Veja onde vacinar em SP a seguir!

Onde vacinar em SP?

Com o adiamento dos postos de vacinação drive-thru na capital até o dia próximo dia 27 de março, os idosos que vão receber a primeira ou segunda dose da vacina contra a Covid-19, terão que se informar sobre as unidades básicas de saúde mais próximas. Em algumas delas, o idoso pode receber a vacina direto do carro, caso tenha a mobilidade comprometida.

Para saber qual UBs é a mais próxima da residência do idoso, basta acessar a ferramente Busca Saúde no site da Prefeitura de São Paulo (http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/). Bastar clicar na aba “Digite o endereço” para localizar o endereçou. Ao todo, a capital possui 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que estão aplicando a vacina. Confira as informações completas de onde vacinar em SP abaixo:

UBSs com atendimento presencial – Horário: segunda a sexta, das 7h às 19h

UBSs com sistema de atendimento drive-thru – Horário: segunda a sexta, das 8h às 17h

Farmácias e Postos volantes – Horário: 8h às 17h

Para conferir os postos UBSs que aceitam drive-thru e postos volantes basta acessar esta planilha.

AMAs/UBSs Integradas – Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados

Serviços de Atenção Especializada (SAEs) – Horário: segunda a sexta, das 7h às 19h

Além da lista já citada, três centros-escolas também estão aplicando doses da vacina contra a Covid-19. Eles funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h. Veja onde vacinar em SP nos endereços abaixo:

Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Buta

Por que suspenderam os drivers-thru?

Segundo a gestão municipal da cidade de São Paulo, a medida de suspender a vacinação nos chamados “Mega Drive Thru” foi tomada após a capital atingir 84% da vacinação dos idosos entre 72 e 74 anos. No entanto, os drivers-thru voltarão a funcionar normalmente a partir do dia 27 de março, na data em que será iniciada imunização dos idosos entre 69 e 71 anos, de acordo com o calendário estadual.

Vacinação em SP

No último domingo, 21 de março, a capital paulista atingiu marca de 1.367.797 doses aplicadas, sendo 1.028.531 da primeira dose e 339.266 da segunda. No momento, apenas idosos com 72 anos ou mais podem tomar a primeira dose da vacina. Os profissionais de saúde com 55 anos ou mais, também possuem direito.

Quem pode se vacinar em SP?