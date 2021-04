Vacinação de professores em SP: veja como se cadastrar

O governo de São Paulo anunciou no dia 1 de abril de 2021 a abertura do cadastro exclusivo para a vacinação de professores em SP. Serão vacinados os profissionais com idade a partir de 47 anos. A primeira etapa da imunização para os profissionais da educação terá início em 12 de abril. Servidores e funcionários também serão vacinados.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação, a primeira dose do imunizante será aplicada mediante a apresentação de um código nas unidades de saúde dos municípios. O código será fornecido ao profissional após o sistema validar o registro.

A primeira fase da vacinação vai destinar 350 mil doses para imunizar os profissionais da educação que atuam nas escolas e creches das redes estadual, federal, municipais e privadas em todo os estado. A medida tem objetivo de garantir mais segurança para o retorno das atividades presenciais nas escolas.

Segundo o estado, todos os profissionais de educação podem fazer o cadastro. No entanto, no momento, a recomendação é a de que o cadastro para professores seja usado para o público-alvo da primeira etapa de imunização.

Como vai funcionar o cadastro para professores receberem vacina?

Para participar do calendário de vacinação dos professores, é preciso realizar um cadastro prévio. Nele, o profissional terá que informar os dados pessoais, como o CPF e depois o endereço eletrônico. É necessário ainda anexar ao processo os dois últimos holerites para evitar fraudes.

Acesse o site Vacina Já (https://vacinaja.sp.gov.br/educação); Digite o CPF na área indicada; Em seguida, informe o nome completo e o e-mail de cadastro; Logo após, um link confirmação será encaminhado para o e-mail; Acesse o link para dar continuidade ao processo de cadastro; Confirme os dados pessoais e a escola em que atua. É necessário anexar o dois últimos holerites.

Feito isso, basta esperar o processo de análise do cadastro. Caso seja validado, o profissional receberá um e-mail com o comprovante. O documento tem um código QR para verificar a autenticidade.

De acordo com o governo de São Paulo, no momento da vacinação é necessário apresenta o comprovante, bem como os documentos pessoais, para conferência dos dados.

Quais profissionais da educação serão vacinados em São Paulo?

Veja, a seguir, a lista de profissionais com idade mínimo de 47 anos que poderão ser vacinados:

Professores da Educação Básica;

Merendeiras;

Auxiliares de serviços gerais e faxineiros;

Secretários da escola;

Diretores e vice-diretores;

Professores coordenadores pedagógicos;

Cuidadores.

Leia também:

Calendário de vacinação contra covid de hoje na sua cidade