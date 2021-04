Vacinação drive-thru é suspensa em São Paulo; confira onde se vacinar

Após atingir a meta de vacinação do público com 68 anos ou mais, a Prefeitura de São Paulo suspendeu a vacinação pelo drive-thru na cidade. Os 20 pontos instalados pela capital serão reativados quando novo público-alvo for definido.

Com os drive-thru suspensos, os moradores podem se vacinar normalmente nas 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos 17 Serviços de Assistência Especializada (SAE) e nos três centros-escola. Confira a lista completa a seguir.

É recomendado que os idosos busquem a vacina de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos da capital. E também que preencham o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) para agilizar em até 90% o tempo de atendimento para imunização.

Segundo a prefeitura, de acordo com os dados de 5 de abril, foram aplicadas no município 1.905.956 doses de vacina. Sendo 1.400.332 referentes à primeira dose e 505.624 pessoas receberam a segunda dose.

Drive-thru suspenso, onde se vacinar em São Paulo?

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: segunda a sexta, das 7h às 19h.

Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde.

Horário: 8h às 17h

Os endereços dos postos drive-thru nas UBS da capital podem ser visualizados por aqui. Ao acessar o link, clique em “Unidades de Vigilância” e conheça os pontos.

AMAs/UBSs Integradas

Horário: 7 horas às 19 horas, inclusive aos sábados.

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Serviços de Atenção Especializada

Veja aqui a lista com os endereços dos Serviços de Atenção Especializada.

Três centros-escolas

Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h

Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h

