Vacinação em SP: veja os pontos de drive-thru para idosos

A partir do dia 8 de fevereiro, a capital paulista vai ganhar cinco pontos de vacinação com sistema de drive-thru para os idosos acima de 90 anos. A ação conjunta do governo do estado e da prefeitura de São Paulo, foi divulgada por João Doria (PSDB) nesta quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Segundo ele, os pontos devem garantir conforto e segurança ao público de grupo de risco.

Quais são os pontos de vacinação drive-thru?

Os pontos de vacinação drive-thru serão espalhados pela capital. Eles vão permitir que a população idosa receba a vacina CoronaVac sem precisar sair do carro ou ter contato com aglomerações. Além deles, 468 unidades básicas de saúde da cidade e quatro centros escolares do município vão oferecer vacinação. Na capital, os postos serão localizados nos endereços abaixo:

Estádio do Pacaembu (Praça Charles Miller) – zona central de SP

Arena Corinthians Itaquera – zona leste de SP

Igreja Boas Novas – zona leste de SP

Anhembi – zona norte de SP

Autódromo de Interlagos – zona sul de SP

O governo de São Paulo reforçou que quem não puder se locomover até os locais de vacinação, terá direito de receber a vacina em casa.

Horário dos postos de vacinação drive-thru

O horário de funcionamento da vacinação nos pontos drive-thrus será das 8h às 17h. Já nas UBSs, a vacinação será realizada das 7h às 19h.

Previsão do governo

Apenas na capital paulista, a previsão do governo é de imunizar mais de 32 mil idosos acima de 90 anos de um total de 206 mil em todo o estado. Cerca de 587,1 mil unidades da Coronavac que serão usadas para garantir a primeira dose às pessoas com mais de 90 anos, foram enviadas pelo governo no dia 1º de fevereiro. A região da grande São Paulo será a que mais receberá maior número de doses: 276,7 mil, seguida por Campinas (52,2 mil) e Baixada Santista (27,5 mil).

Vacinação dos municípios

Segundo a coordenadora do Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19, os 644 municípios também estão vendo suas “estratégias de vacinação” tanto pelo drive-thru ou em casa, principalmente para os idosos acamados. “Cada município tem a capacidade de olhar para o seu território e de adotar a estratégia que for melhor para atender a sua população”, afirmou Regiane de Paula.

Próxima etapa

Após a vacinação dos idosos acima dos 90 anos, o próximo grupo a ser vacinado será os idosos a partir de 85 anos, no dia 15 de fevereiro. Segundo as expectativas do governo, a expectativa é que a vacinação para quem tem a partir de 80 anos tenha início ainda no mês de fevereiro.

Novo lote de CoronaVac

João Doria, um dos principais defensores da CoronaVac, afirmou que o Instituto Butantan, responsável por fabricar o imunizante, irá disponibilizar 8,6 milhões de novas doses da vacina a partir de 23 de fevereiro. Essas doses serão produzidas a partir de um lote com 5.400 litros de insumos vindos da China, que deve chegar neste dia 3 no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Segundo o Butantan, são necessários 20 dias para produzir a vacina a partir da chegada dos insumos.

Pré-cadastro no site ‘Vacina Já’

O governo do estado orienta que os idosos se cadastrem no site da campanha de vacinação contra a Covid-19, “Vacina Já”. O pré-cadastro pode economizar 90% do tempo de atendimento para a imunização, segundo informações do próprio governo. O formulário leva cerca de um minuto para ser preenchido.

Quem não optar pelo cadastro no site não deixará de ser vacinado. É possível se cadastra presencialmente, entretanto, não é recomendado pelo governo, já que a coleta de informações pode levar cerca de 10 minutos além de gerar aglomerações nos postos de atendimento.