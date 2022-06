Vai ter greve de ônibus amanhã em São Paulo? Paralisação é suspensa

Quem utiliza o transporte público na capital paulista quer saber: vai ter greve de ônibus amanhã em São Paulo? De acordo com o Sindmotoristas (Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo) foi suspenso movimento na segunda-feira (6). Entenda.

Não vai ter greve de ônibus amanhã em São Paulo

Após decisão da categoria, não vai ter greve de ônibus amanhã em São Paulo. A paralisação que estava marcada para segunda-feira, 6 de junho foi suspensa e os trabalhadores voltarão a debater o reajuste.

Em plenária realizada no sábado (04), diretores, delegados sindicais, cipeiros, integrantes da Comissão de Negociação de Trabalhadores e militantes decidiram pela suspensão da paralisação do sistema de transporte público urbano.

No entanto, o presidente em exercício do Sindmotoristas, Valmir Santana da Paz (Sorriso), acenou que a greve não está descartada. “Nossa entidade preza pelo diálogo e bom senso. Nos preocupamos e não temos a intenção de criar transtornos nenhum à população de São Paulo, mas também não podemos deixar de defender os interesses da categoria. Se as negociações não avançarem, em protesto, os condutores vão cruzar os braços”, disse, em nota.

Confira quais são as principais reivindicações:

Reajuste Salarial de 12,47%, mais aumento real;

Vale Refeição de R$ 33,00 (unitário);

Equiparação de todos os benefícios para os trabalhadores e trabalhadoras das empresas do sistema complementar (empresas novas);

Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) de R$ 2.500,00;

Fim das escalas com uma hora para refeição sem remuneração;

Reajustes nos valores dos benefícios: Auxílio Funeral, Seguro de Vida, Convênio Médico e Odontológico etc;

Adequação das nomenclaturas do Plano de Carreira do Setor de Manutenção, equiparação salarial e promoção para funcionários e funcionárias Fora de Função.

Leia também:

Peritos do INSS ainda estão em greve? Fila de espera passa de 1 milhão