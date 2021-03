Veja quais são as 11 cidades de SP que vão entrar em lockdown

Prefeitos de 48 cidades do interior de SP se reuniram para definir novas restrições em virtude do avanço da pandemia da COVID-19, entre elas, o lockdown. Após a reunião virtual que aconteceu na última segunda-feira, 15 de março, prefeitos de 11 cidades decidiram que aderir o lockdown é o mais sensato a se fazer.

A cidade do São José do Preto, primeiro a se dispor para a medida, vai definir as regras locais do lockdown para que as demais também façam o mesmo, definindo então o que poderá ou não funcionar no período mais restritivo. O comércio local, por exemplo, deve ficar proibido de abrir durante o lockdown, e apenas atividades essenciais deverão continuar normalmente. A ideia é que a população permaneça em casa, e assim, os números da doença diminuam nos leitos hospitalares.

Quais cidades do interior de SP vão entrar em lockdown?

Sendo assim, 11 cidades do interior de SP decretaram lockdown a partir da próxima quarta-feira, 17 de março. Os outros 37 municípios que participaram da mesma reunião, ainda não se manifestaram sobre a decisão. Confira abaixo quais são as cidades do interior de SP que vão entrar em lockdown:

São José do Rio Preto

Ibirá

Nova Aliança

Nova Granada

Palestina

Mira Estrela

Icém

Guapiaçu

Monte Aprazível

Jales

Bady Bassitt

Sales

Segundo informações da Rádio Bandeirantes, o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, foi o responsável por organizar a reunião com os demais 47 prefeitos. O intuito foi de convencê-los a adotar mais restrições além da fase emergencial contra a pandemia. A expectativa é que o número de adesões aumente.

O principal hospital de São José do Rio Preto atende cerca de 102 municípios, e está próximo de atingir o número máximo de 100% de ocupação dos leitos hospitalares, chegando ao colapso do sistema de saúde.

Até quando vai?

O lockdown definido nas 11 cidades do interior de SP deve acontecer entre os dias 17 a 21 de março. No entanto, algumas pedidas podem ser flexibilizadas ao longo do período, com o caminhar dos números.

O que é lockdown?

É caracterizado pelo bloqueio total das entradas de determinada região. A medida pode ser adotada em âmbito municipal, estadual ou nacional. É uma medida extrema que os governos podem adotar em momentos de calamidade pública em que o confinamento total é a única saída.

Em 2020, algumas cidades e estados entraram em lockdown para tentar controlar a disseminação do coronavírus. Em São Paulo o lockdown foi discutido, mas não chegou a ser implementado.

