Virada Cultural 2022: programação do palco Freguesia do Ó

Entre as localidades confirmadas na Virada Cultural 2022 está a Freguesia do Ó, na Zona Norte de São Paulo. Confira a programação do local e como chegar ao palco para assistir aos shows, durante os dias 28 e 29 de maio.

Programação da Virada Cultural 2022 na Freguesia do Ó

Entre as regiões contempladas na Virada Cultural 2022 está a Freguesia do Ó (Zona Norte), além do Butantã (Zona Oeste), Parada Inglesa (Zona Norte), Campo Limpo (Zona Sul), M’Boi Mirim (Zona Sul), São Miguel Paulista (Zona Leste), Itaquera (Zona Leste) e o Vale do Anhangabaú e seu entorno (Centro).

Localizado na Zona Noroeste de São Paulo, a Freguesia do Ó é um dos bairros mais antigos da capital paulista. Durante o evento, a região vai contar com nomes do samba e pop nacional, como Péricles, Diogo Nogueira e Ludmilla. Os shows terão início às 17h do sábado, dia 28, com previsão de encerramento no domingo, dia 29, às 17h. Além disso, também haverá interpretação em Libras durante todas as apresentações musicais.

Confira a programação do palco Freguesia do Ó:

Sábado (28/05)

17h | Maestro João Carlos Martins e Vai-Vai (60 min)

19h | Péricles (60 min)

21h | Mariana Aydar (60 min)

Domingo (29/05)

13h | Rincon Sapiência (60 min)

15h | Diogo Nogueira (60 min)

17h | Ludmilla (60 min)

Ainda na região da Freguesia do Ó, haverá o palco Rio da Pedra. A programação musical do local vai começar no sábado, a partir das 16h. Mas, no domingo, das 9h ao meio-dia, também será realizada a chamada Viradinha, com conteúdos voltados para o público infantil. Além de serem apresentadas brincadeiras musicais, haverá a presença do Cortejo Vem Brincar, grupo de artes circenses, e do Livre Brincar na área da recreação. Por fim, será oferecida uma oficina de pintura com Iara Jamra, e outra de pintura facial.

Veja a programação completa do palco Rio da Pedra:

Sábado (28/05)

16h | Mario Fulô (60 min)

18h | Bando de Régia convida Anastácia (60 min)

20h | Bernadete França (60 min)

Domingo (29/05)

09h às 12h | VIRADINHA LIBRAS

12h | Charanguinha (60 min)

14h | Galocantô (60 min)

16h | MD Chefe & Dom Laike (60 min)

Como chegar na Freguesia do Ó

Na Virada Cultural 2022, o palco Freguesia do Ó estará localizado na Av. Miguel Conejo, s/n – Altura da Praça Dollmann. Para chegar ao local, é possível utilizar algum dos meios de transporte público presentes na capital paulista. Aplicativos como o Moovit ou o Google Maps são alternativas para calcular a melhor rota a se fazer para chegar ao endereço a partir do seu local de destino, e estão disponíveis para baixar no celular ou acessar pelo próprio navegador de internet.

Segundo comunicado da Secretaria Especial de Comunicação, a SPTrans informou que algumas linhas de ônibus terão seus percursos alterados em função do evento, ao redor dos lugares onde estarão instalados os palcos. A partir das 22h da quinta-feira, 26 de maio, vão ser realizados desvios em 4 linhas para a montagem do palco. Outras 15 serão desviadas das 20h da sexta, dia 27, às 5h da segunda-feira, dia 30.

