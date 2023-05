Virada Cultural 2023 em M’Boi Mirim tem show do Leó Santana

Léo Santana e Turma do Pagode são atrações do Palco M’Boi Mirim - Foto: Reprodução/Instagram/@leosantana/@turmadopagode

Leó Santana e Turma do Pagode são destaques do domingo (28)

Vai ter muito axé e pagode na programação Virada Cultural 2023 em M’Boi Mirim, na Zona Sul de São Paulo. Os destaques da programação ficam por conta de Léo Santana e o grupo Turma do Pagode, além da dupla sertaneja Henrique e Diego.

Shows da Virada Cultural 2023 M’Boi Mirim

O palco M’Boi Mirim está localizado na Av. Luiz Gushiken, 50. A estação de metrô Santo Amaro, da linha 5- Lilás do Metrô está localizada a 3,8km do local. O público pode optar por usar ônibus ou carro para chegar até o evento.

Os shows começam às 17h, do sábado, e terminam ao final da apresentação de Henrique e Diego, marcada para as 21h. As apresentações voltam a acontecer no domingo, às 13h, com André Felipe, Turma do Pagode e Léo Santana.

27 de maio, sábado | Virada Cultural

17h – Salgadinho

19h – Banda Magníficos

20h – Gabeu

21h – Henrique e Diego

28 de maio, domingo | Virada Cultural

13h – André e Felipe

15h – Turma do Pagode

17h – Léo Santana

Interdições na Zona Sul

Diante da realização do evento na região de M’Boi Mirim, alguns trechos serão interditados nos próximos dias e linhas de ônibus sofrerão alterações. As informações foram divulgadas pela SP Trans.

A interdição começa às 14h de sexta-feira, 26, na Av. Luiz Gushiken, entre as Ruas Humberto de Almeida e José Marmol.

A linha 677A-10 Term. Jd. Ângela – Itaim Bibi sofrerá alterações na rota temporariamente:

Ida: Normal até a Estrada do M’Boi Mirim, Rua José Barros Magaldi, Av. Luiz Gushiken, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. Luiz Gushiken, retorno na altura da Rua Teodósio de Matos, Av. Luiz Gushiken, Rua José Barros Magaldi, Estrada do M’Boi Mirim, prosseguindo normal.

Veja: Em 2023, Corpus Christi é feriado em SP ou ponto facultativo?