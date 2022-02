Zoológico de São Paulo valor do ingresso em 2022 e horário

Parque é o maior do país e um dos dez melhores do mundo

O Zoológico de São Paulo é o maior do país e, além dos animais, abriga o Mundo dos Dinossauros, com mais de 3 mil m² de área e dinossauros robotizados em tamanho real. Veja o valor do ingresso do Zoológico de São Paulo em 2022.

O Zoológico de São Paulo funciona das 9h às 17h, de segunda a domingo.

Saiba como visitar o Zoológico de São Paulo, o maior do país e um dos dez melhores do mundo, localizado na zona sul da capital paulista.

Com visitas permitidas entre as 9h e as 17h, os ingressos para visitar o zoológico de São Paulo são vendidos de forma online pelo site do próprio parque. Há duas modalidades diferentes e os ingressos têm validade de 30 dias após a compra.

– Zoológico de São Paulo valor do ingresso em 2022: os ingressos custam R$ 59,90 para pessoas com idades entre 15 e 59 anos e R$ 29,90 (meia-entrada).

– Combo inteiro Zoo + Mundo dos Dinossauros: os ingressos custam R$ 79,90 ou R$ 39,90 (meia-entrada).

A visita ao zoológico precisa ser agendada?

A visita ao Zoológico de São Paulo não precisa ser agendada, só é necessário adquirir o ingresso com antecedência no site. No entanto, grupos escolares e universidades que têm interesse nas visitas educativas devem entrar em contato para o agendamento, já que o local só recebe dois grupos por dia. O e-mail para reserva de visitas educativas é agendamentos.zoo@zoologico.com.br. O telefone do parque é (11) 5073-0811.

Qual o endereço do Zoológico de São Paulo

Com mais de 820 mil m² de Mata Atlântica, o Zoológico de São Paulo fica localizado no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI), na Avenida Miguel Estéfno, nº 4241, no bairro da Água Funda, zona sul da capital. Em frente à entrada principal, há um estacionamento com capacidade para até 1.500 veículos. O valor para carros e motos é R$ 30 e para vans, ônibus e micro-ônibus, R$ 50.

O Parque Estadual também abriga o Zoo Safári e o Jardim Botânico. Para quem deseja ir até o local de transporte público, há micro-ônibus expressos saindo do metrô Jabaquara (ZooTur) entre as 8h30 e as 17h a R$ 3. Também é possível comprar o pacote, que inclui ida e volta e o ingresso para o parque.

Quais os animais que tem no Zoológico de São Paulo?

O Zoológico de São Paulo conta com mais de 3.200 animais. Há exemplares de aves, répteis, mamíferos, anfíbios e invertebrados estão entre as espécies. Ursos, camelos, girafas, lhamas, hipopótamos, leões, araras e serpentes são alguns animais que fazem parte da população do parque. Animais raros e ameaçados de extinção também podem ser vistos no local, como onça-pintada, orangotango, mico-leão-preto e tigre-de-bengala.

O Zoológico de São Paulo abriu suas portas em 1958, com pouco mais de 400 animais.

A visita no Zoo permite conhecer animais raros e extremamente ameaçados, como rinoceronte-branco, onça-pintada, dentre outras espécies, além de compreender o papel dos zoológicos na conservação da natureza. Inserido no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI), o Zoológico de São Paulo também é lar para muitas espécies nativas da Mata Atlântica.

Benefícios dos zoológicos

Os principais benefícios dos zoológicos e aquários incluem programas de Conservação, Educação e Pesquisa que são projetados para preservar e proteger populações selvagens de animais, bem como educar o público sobre as ameaças que enfrentam.

O benefício de ter um zoológico local é que dá às pessoas a oportunidade de aprender mais sobre os animais e a natureza. É uma forma de envolver as crianças na ciência, reunir as famílias e ajudar a salvar certas espécies animais que estão à beira da extinção.