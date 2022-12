26 de dezembro é feriado ou ponto facultativo em 2022?

No Natal, boa parte das famílias brasileiras costuma estar reunida para celebrar. O mesmo acontece com o Ano Novo. Mas, neste ano, 25 de dezembro e 1° de janeiro vão cair em domingos e, para milhares de trabalhadores, isso significa que a vida continua normalmente na segunda-feira. Há locais que adotam o ponto facultativo no dia 26 de dezembro, mas esse dia não é um feriado oficial no Brasil.

O que acontece é que a opção pelo ponto facultativo perto de um feriado nacional pode ser feita na esfera municipal, estadual ou nacional. Isso quer dizer que as cidades ou estados que optarem por decretar ponto facultativo no dia 26 de dezembro podem fazer isso, embora não seja ponto facultativo nacional. Mas é importante ressaltar que as empresas não são obrigadas a dispensar os funcionários nesse dia.

Dia 26 de dezembro é feriado ou ponto facultativo no Brasil?

Oficialmente, o dia 26 de dezembro não é um feriado oficial do calendário brasileiro, mas pode ser adotado como ponto facultativo em algumas cidades. Os governos estaduais e prefeituras têm liberdade para adotar dias próximos a feriados nacionais como dia opcional de trabalho. De forma resumida, portanto, o dia 26 de dezembro vai ser ponto facultativo em algumas cidades, mas não é uma determinação nacional e, portanto, não é obrigatório.

Perto do Natal, que neste ano vai cair no domingo, apenas o dia 24 de dezembro é considerado ponto facultativo nacional. Nesse dia, as empresas podem dispensar os funcionários, se quiserem. Mas é importante ter em mente que a dispensa não é uma obrigação do empregador e isso pode ser negociado diretamente com o funcionário ou ser pauta de convenções coletivas dos sindicatos.

Quais são as regras do ponto facultativo?

O ponto facultativo normalmente é adotado perto de feriados nacionais, como o Natal, por exemplo. Neste ano, como o feriado religioso do dia 25 de dezembro cai no domingo, o ponto facultativo do dia 24 de dezembro ocorre no sábado, quando muitas empresas e repartições públicas normalmente não abrem.

No caso das empresas que funcionam no sábado ou quando o ponto facultativo cai em um dia útil, o empregador tem total autonomia para decidir se vai liberar os funcionários ou não. Essa é a principal regra do ponto facultativo. Normalmente, as empresas brasileiras liberam os trabalhadores por um período nesse dia – trabalham somente depois das 12h ou até as 14h, dependendo do caso. Em cidades que vão adotar o ponto facultativo no dia 26 de dezembro, a tendência é que os trabalhadores voltem ao trabalho a partir do meio-dia.

O Natal é um feriado nacional?

O Natal faz parte do calendário oficial de feriados nacionais. Oficialmente, além do dia 25 de dezembro, são paradas obrigatórias os dias 1° de janeiro (Dia Universal da Paz), 21 de abril (Tiradentes), 1° de maio (Dia do Trabalhador), 7 de setembro (Independência do Brasil), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida) e 15 de novembro (Proclamação da República).

Embora datas como o Carnaval, Corpus Christi e Finados não estejam na lista de feriados nacionais, é comum que os estados e municípios decretem folga nesses dias. Mas vale reforçar que isso não é uma determinação oficial em todo o país.

Em relação à obrigatoriedade de oferecer folga aos funcionários, no entanto, as empresas de alguns setores estão autorizadas a abrir em dia de feriado nacional. É o caso das que prestam serviços essenciais, como supermercados, postos de combustíveis e serviços de saúde.

Quem é obrigado a trabalhar no feriado?

Dia 24 de dezembro é ponto facultativo e o dia 25, que cai no domingo, é feriado. Isso significa que quem trabalha com carteira assinada tem direito à folga nesse dia. Mas é importante lembrar que há empresas que estão autorizadas a abrir no feriado, normalmente as que prestam serviços essenciais. Alguns exemplos são os supermercados, postos de gasolina e serviços de saúde.

Segundo o artigo 9° da Lei 605/49, todo trabalhador com carteira assinada tem direito à folga semanal. Além disso, a legislação aborda a questão do pagamento dos funcionários de empresas que têm autorização para funcionar no feriado. O que ocorre, nesse caso, é que o empregador tem obrigação de oferecer folga em outro dia da mesma semana ou pagar o valor referente ao dia trabalhado em dobro.